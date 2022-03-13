Идёт подготовка к четвёртому раунду переговоров между Украиной и Россией

Ведется подготовка к четвертому раунду переговоров между Россией и Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегации после обсуждения основных вопросов во время предыдущей встречи в Беловежской пуще работают над их юридическим оформлением. Следующий раунд переговоров может состояться в ближайшие дни.

Трижды российско-украинские переговоры прошли в Беларуси: 28 февраля, 3 и 7 марта.

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