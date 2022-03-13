Прямой эфир

Идёт подготовка к четвёртому раунду переговоров между Украиной и Россией

13 марта 2022 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ведется подготовка к четвертому раунду переговоров между Россией и Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Идёт подготовка к четвёртому раунду переговоров между Украиной и Россией-1

Делегации после обсуждения основных вопросов во время предыдущей встречи в Беловежской пуще работают над их юридическим оформлением. Следующий раунд переговоров может состояться в ближайшие дни.  

Трижды российско-украинские переговоры прошли в Беларуси: 28 февраля, 3 и 7 марта.  

Читайте также:  

Конашенков: «С начала операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины»  

Почти 70% территории Луганской области находится под контролем российской армии и ЛНР  

Переговоры Москва – Киев и эвакуация жителей через гумкоридоры. Следим за ситуацией в Украине  

# Международная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Гусей, даже индюков держали». Как вели хозяйство жители белорусского Полесья?
12 марта 2022 19:35

«Гусей, даже индюков держали». Как вели хозяйство жители белорусского Полесья?

«130 тысяч гектаров – и ни одного населённого пункта». Чем особенны Ольманские болота?
12 марта 2022 19:07

«130 тысяч гектаров – и ни одного населённого пункта». Чем особенны Ольманские болота?

«Что может простой народ?» Литовцы стали приезжать в Беларусь за топливом и продуктами: у нас дешевле
12 марта 2022 18:58

«Что может простой народ?» Литовцы стали приезжать в Беларусь за топливом и продуктами: у нас дешевле