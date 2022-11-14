Блюдо, которое особенно понравится вашему мужчине. Готовим сытный деревенский завтрак

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень сытный деревенский завтрак. Ингредиенты:

Грудинка – 150 гр.

Лук по вкусу.

Картофель – 4 шт.

Шампиньоны – 4 шт.

Томаты черри – 6 шт.

Яйца – 4-5 шт.

Сушеный чеснок по вкусу.

Петрушка по вкусу.

Соль по вкусу.

Для начала разогреем сковородку. Подготовим грудинку. Режем вдоль достаточно толстыми кусками.

Пока разогревается сковородка, подготовим лук. Его также нарезаем достаточно большими кусками.

Отправляем грудинку на сковородку и ждем, пока сало немного вытопится. Отправляем туда лук.

Нарежем картофель. Картофель остается в кожуре, так как она нетолстая. Отправляем картошку на сковородку. Все перемешиваем и добавим немного воды, чтобы картофель приготовился. Накрываем крышкой. Пусть все немного подтушится.

Пока основные ингредиенты готовятся, я добавлю немного грибов и томаты. Порубим немного свежей зелени. Все ингредиенты подготовлены, картошка с сальцем тушатся. Буквально 7-10 минут – и картофель готов. Отправим остальные ингредиенты. Перемешаем.