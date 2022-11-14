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Блюдо, которое особенно понравится вашему мужчине. Готовим сытный деревенский завтрак

14 ноября 2022 13:26
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень сытный деревенский завтрак.

Ингредиенты:
Грудинка – 150 гр.
Лук по вкусу.
Картофель – 4 шт.
Шампиньоны – 4 шт.
Томаты черри – 6 шт.
Яйца – 4-5 шт.
Сушеный чеснок по вкусу.
Петрушка по вкусу.
Соль по вкусу.

Блюдо, которое особенно понравится вашему мужчине. Готовим сытный деревенский завтрак-1

Для начала разогреем сковородку. Подготовим грудинку. Режем вдоль достаточно толстыми кусками.

Блюдо, которое особенно понравится вашему мужчине. Готовим сытный деревенский завтрак-4

Пока разогревается сковородка, подготовим лук. Его также нарезаем достаточно большими кусками.

Блюдо, которое особенно понравится вашему мужчине. Готовим сытный деревенский завтрак-7

Отправляем грудинку на сковородку и ждем, пока сало немного вытопится. Отправляем туда лук.

Блюдо, которое особенно понравится вашему мужчине. Готовим сытный деревенский завтрак-10

Нарежем картофель. Картофель остается в кожуре, так как она нетолстая. Отправляем картошку на сковородку. Все перемешиваем и добавим немного воды, чтобы картофель приготовился. Накрываем крышкой. Пусть все немного подтушится.

Блюдо, которое особенно понравится вашему мужчине. Готовим сытный деревенский завтрак-13

Пока основные ингредиенты готовятся, я добавлю немного грибов и томаты. Порубим немного свежей зелени.

Все ингредиенты подготовлены, картошка с сальцем тушатся. Буквально 7-10 минут – и картофель готов. Отправим остальные ингредиенты. Перемешаем.

Блюдо, которое особенно понравится вашему мужчине. Готовим сытный деревенский завтрак-16

Сюда же вбиваем свежие яйца. Присыпем сухим чесноком, совсем немного соли, так как грудинка уже соленая. Завершаем все свежей зеленью. Напоследок снова прикроем крышкой, чтобы белок «схватился».

Завтрак готов. Мы можем его не сервировать, а подать прямо в сковородке.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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