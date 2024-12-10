Настоящее сафари под Чериковом: в Вепринском лесничестве можно устроить фотоохоту за зубрами

Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.
Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.
Горячее сафари! Тур в дикой природе. Прошлой зимой в Вепринское лесничество завезли зубров из Осиповичского района. Сейчас в вольере живет великолепная девятка: взрослые богатыри и молодняк. На живописных просторах в пять гектаров звери чувствуют себя отлично. В планах – выпустить их в природу. А пока в компании егерей можно приехать на фотоохоту и получить яркие эмоции.
Алексей Цыбуля, егерь Чериковского лесхоза:
Я в свое время учился в Могилеве в Буйничах, так я там еще столкнулся с этим животным. Кормим зерном, силосом. Сенаж, сено на зиму заготавливается лесхозом. Ну, по характеру вы сами видите – они стоят спокойно. Они агрессивно себя не ведут. Зверь дикий, лучше не рисковать.
Анастасия Макеева, корреспондент:
То есть вы к ним близко не подходите?
Алексей Цыбуля:
Не, мы не подходим. И их зачем беспокоить?..
Анастасия Макеева:
Говорят, что у них матриархат, что зубриха главная.
Алексей Цыбуля:
Да, зубриха главная.
Сильные и независимые. Наша гордость. Зубры не поддаются дрессуре. Это самые крупные животные Европы! Вес самцов может достигать тонны! В августе наступает брачный период – яр. И через 9 месяцев на свет могут появиться малыши. А еще присмотритесь: в профиле зубров можно разглядеть карту Беларуси.
Подробнее в видео.