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Настоящее сафари под Чериковом: в Вепринском лесничестве можно устроить фотоохоту за зубрами

10 декабря 2024 06:45
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Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.

Настоящее сафари под Чериковом: в Вепринском лесничестве можно устроить фотоохоту за зубрами-2

Горячее сафари! Тур в дикой природе. Прошлой зимой в Вепринское лесничество завезли зубров из Осиповичского района. Сейчас в вольере живет великолепная девятка: взрослые богатыри и молодняк. На живописных просторах в пять гектаров звери чувствуют себя отлично. В планах – выпустить их в природу. А пока в компании егерей можно приехать на фотоохоту и получить яркие эмоции. 

Настоящее сафари под Чериковом: в Вепринском лесничестве можно устроить фотоохоту за зубрами-4

Алексей Цыбуля, егерь Чериковского лесхоза: 
Я в свое время учился в Могилеве в Буйничах, так я там еще столкнулся с этим животным. Кормим зерном, силосом. Сенаж, сено на зиму заготавливается лесхозом. Ну, по характеру вы сами видите – они стоят спокойно. Они агрессивно себя не ведут. Зверь дикий, лучше не рисковать. 

Анастасия Макеева, корреспондент
То есть вы к ним близко не подходите?

Алексей Цыбуля: 
Не, мы не подходим. И их зачем беспокоить?..

Анастасия Макеева
Говорят, что у них матриархат, что зубриха главная. 

Алексей Цыбуля: 
Да, зубриха главная. 

Настоящее сафари под Чериковом: в Вепринском лесничестве можно устроить фотоохоту за зубрами-6

Сильные и независимые. Наша гордость. Зубры не поддаются дрессуре. Это самые крупные животные Европы! Вес самцов может достигать тонны! В августе наступает брачный период – яр. И через 9 месяцев на свет могут появиться малыши. А еще присмотритесь: в профиле зубров можно разглядеть карту Беларуси. 

Подробнее в видео.

# Туризм # История # Анастасия Макеева

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