Настоящее сафари под Чериковом: в Вепринском лесничестве можно устроить фотоохоту за зубрами

Родина аистов, край криниц, озер и золотой соломки. В кадре – Чериков. Узнаем тайны старинной застройки, найдем гармонию в храме и колорит в доме ремесел в программе «Путевка BY» на СТВ.

Горячее сафари! Тур в дикой природе. Прошлой зимой в Вепринское лесничество завезли зубров из Осиповичского района. Сейчас в вольере живет великолепная девятка: взрослые богатыри и молодняк. На живописных просторах в пять гектаров звери чувствуют себя отлично. В планах – выпустить их в природу. А пока в компании егерей можно приехать на фотоохоту и получить яркие эмоции.

Алексей Цыбуля, егерь Чериковского лесхоза:

Я в свое время учился в Могилеве в Буйничах, так я там еще столкнулся с этим животным. Кормим зерном, силосом. Сенаж, сено на зиму заготавливается лесхозом. Ну, по характеру вы сами видите – они стоят спокойно. Они агрессивно себя не ведут. Зверь дикий, лучше не рисковать.

Анастасия Макеева, корреспондент:

То есть вы к ним близко не подходите?

Алексей Цыбуля:

Не, мы не подходим. И их зачем беспокоить?..

Анастасия Макеева:

Говорят, что у них матриархат, что зубриха главная.

Алексей Цыбуля:

Да, зубриха главная.