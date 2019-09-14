Юрий Курьянович: «Минская Лошица – это наш национальный бренд»
Новости Беларуси. В гостях выездной студии СТВ автор единственной в Беларуси книги про Лошицкую усадьбу, историк, исследователь, писатель, переводчик Юрий Курьянович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Расскажите, пожалуйста, что вдохновило вас не один год посвятить работе над книгой о Лошицкой усадьбе?
Юрий Курьянович, писатель, историк, художник:
Знаете, я вот что хотел сначала сказать. Сегодня одно из таких популярных словечек есть – бренд. У нас есть конкурс «Бренд года», по итогам которого определяется лучшее предприятие в Беларуси. Но если говорить о бренде в национальном плане, то, безусловно, это гордость и величие страны на все времена.
И вот рядом с национальными брендами, я считаю – Туровское Евангелие XII столетия, замковый комплекс в Несвиже, книги первопечатника Франциска Скорины, статуты ВКЛ – и, безусловно, минская Лошица. К сожалению, про нее не так много известно, в отличие от Несвижа и Мира. Но это наш национальный бренд.
Для меня лично Лошица – это не просто объект, который привлек меня как исследователя. С Лошицей связаны мои детство, юность, потому что моя родная Серебрянка находится рядом с этим чарующим парком, и я с детства там гулял, и в юности. А уже во взрослые годы, безусловно, я начал интересоваться историей этого комплекса. И итогом моей многолетней работы стала на сегодня единственная книга «Старасвецкая Лошыца».
Подробнее в видеоматериале.