Юрий Курьянович: «Минская Лошица – это наш национальный бренд»

Яна Шипко, корреспондент: Расскажите, пожалуйста, что вдохновило вас не один год посвятить работе над книгой о Лошицкой усадьбе?

Юрий Курьянович, писатель, историк, художник:

Знаете, я вот что хотел сначала сказать. Сегодня одно из таких популярных словечек есть – бренд. У нас есть конкурс «Бренд года», по итогам которого определяется лучшее предприятие в Беларуси. Но если говорить о бренде в национальном плане, то, безусловно, это гордость и величие страны на все времена.

И вот рядом с национальными брендами, я считаю – Туровское Евангелие XII столетия, замковый комплекс в Несвиже, книги первопечатника Франциска Скорины, статуты ВКЛ – и, безусловно, минская Лошица. К сожалению, про нее не так много известно, в отличие от Несвижа и Мира. Но это наш национальный бренд.