«Не ожидали увидеть 2-метрового питона». Чем заслужили, и как проводят будни «Минчане года – 2019»?

Новости Беларуси. За каждой секундой – спасенная жизнь, а за плечами не только огонь, но и вода, и медные трубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычно этих героев показывают в новостях при ЧС или же по случаю масштабных учений. Сегодня – исключение, но образ неизменный – спецкостюм, кислородный баллон и каска.

Алексей в профессии – 5 лет, это мечта детства. Так что пришлось переубедить семью во временном прекращении династии милиционеров. И точно неспроста.

Как парень говорит, главное для него – спасенная человеческая жизнь, но сегодня еще одна награда нашла своего героя.

Алексей Матронёнок, Минчанин года – 2019, старшина внутренней службы, старший пожарный ПАСЧ №3 Заводского РОЧС:

Был немного в таком недоумении, изначально не поверил в свою победу. Это мое жизненное направление. Дежурство наше начинается с развода, который назначают нас на определенные деления, и мы уже начинаем нести службу с 8 утра и уже до следующего дня. Мы дежурим сутки. Бывает, и по 10 выездов за смену.

По статистике, только в нашей столице в день 101 и 112 набирают полторы тысячи раз. Спасатели никогда не прощаются за руку – примета плохая.

Вместо этого желают друг другу сухих рукавов, чтобы дежурство прошло без происшествий. Ведь как оно закончится, не знает никто. Алексей Матронёнок:

К нам в часть поступило сообщение, что на территории детского сада обнаружили змею. У нас по Беларуси обычно более мелкие змеи, а по прибытию не ожидали увидеть 2-метрового питона. Экзотическая змея. Мы ее отловили, передали в зоопарк. Она была спасена и доставлена в нужные руки.

Они несут свою вахту и днем, и ночью, и в праздники. Да и сейчас Алексей со своими коллегами на чеку – в любую секунду полная боевая готовность.

Как оказать помощь не понаслышке знает и Станислав. Уникальные операции, риски, надежда и вера – все это благородная профессия врача. Со школьной скамьи теперь уже заведующий отделением хотел стать доктором.

Анатомия и биология – были самыми любимыми предметами, а в 9 классе пришло осознанное решение. И вот сегодня сотни маленьких пациентов и их родители благодарят Станислава. А он в свою очередь, хоть очень скромно, но говорит «спасибо» за столь почетное звание.

Станислав Третьяк, Минчанин года – 2019, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:

Новость была достаточно неожиданная. Конечно, сразу же такой прилив сил, потому что каждая награда, звание – очередной шаг для последующих действий. Каждый пациент, как и рабочие дни, а зачастую и ночи, не похожи друг на друга. А особенно, если речь идет о детях.

Станислав Третьяк:

Специфика работы с детьми – мы работаем не только с детьми, но и с мамами, папами, бабушками и дедушками. Смотрим мы на него не с высока, на уровне его глазок. Конечно, всегда переживаешь, как любой отец, отец 2-х детей, ты всегда переживаешь за судьбу каждого нашего пациента. И радуешься его улыбочке, когда он выписывается. Это вот самые прекрасные для нас моменты.

Работа с детьми – уж точно дело непростое. Хотя Наталья так не считает. Грызть гранит такой науки, как химия, женщина помогает своим ученикам вот уже без малого 35 лет. Да так, что большинство выпускников связывают свою жизнь с медициной.

Говорит, 45 минут для всего не хватает, поэтому есть даже субботний кружок, созданный, кстати, по собственной инициативе. Там уже полет фантазий не ограничен: зрелищные опыты, подготовка к конференциям и олимпиадам. Из последнего – 8 медалей международного масштаба.

Арина Сенюта, учащаяся 11 класса ГУО «Гимназия № 29 г. Минска»:

Наталья Валентиновна очень приятный человек, всегда готова помочь в своем предмете и не только, она дает нам знания по химии, пригодящиеся для жизни. Даниил Гуд, учащийся 11 класса ГУО «Гимназия № 29 г.Минска»:

Наталья Валентиновна вообще преподает у меня с 6 класса. За все эти годы я и полюбил химию, потому что она объясняет очень интересно. Наверное, именно такие слова для преподавателя – знак, что все сделано правильно. А значит, и номинация «Минчанин года» точно адресом не ошиблась.

Наталья Куракова, Минчанин года – 2019, учитель химии ГУО «Гимназия № 29 г.Минска»:

Я сначала посчитала, что это ошибка, это не может быть. Я обычный простой учитель, я очень долго переваривала событие. Иногда они говорят: «Мне не нужна химия, но хочу только у вас заниматься». Мне нравится с детьми работать, они моя отдушина везде и всегда. Они моя радость, они меня никогда не забывают, мои выпускники, приглашают на свадьбы, на встречи.