Настоящая кожа не горит? Вот как на самом деле испытывают кожу
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала, как испытывают кожу на производстве.
Ольга Коршун, ведущая:
Помните, в 1990-е – 2000-е на рынке кожу предлагали проверять зажигалкой. Настоящая кожа не горит. Но вашу кожу так испытывать не будем.
Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:
Хотя она подобным методом и испытывается.
Ольга Коршун:
То есть такой метод может быть?
Ольга Политико:
Обязательно.
Ольга Коршун:
Кожа не горит настоящая?
Ольга Политико:
Да. Вообще, у нас есть ряд артикулов, мы испытываем на прожигаемость, на истлевание. Потому что из этой кожи делаются защитные костюмы для сварщиков, например. Специальная обувь для сварщиков, металлургов, электросварщиков, где может быть попадание чего-то высокой температуры. А вообще, любая кожа должна выдерживать воздействие до 100 градусов. Ничего не должно случаться. Кожа проходит много испытаний на разрыв. Потому что при изготовлении обуви (особенно носочную часть) очень сильно на оборудовании натягивают. Испытывают на истираемость. Почему это важно? Когда вы купили сумочку, повесили ее на плечо, вы не хотите, чтобы цвет этой сумочки перешел на ваш белый плащ, например. Кожа, из которой делают галантерею, должна быть устойчива к истираемости. Разные требования есть. Определяется сухое трение, мокрое трение и маркость.
Ольга Коршун:
Я поняла, огнем, водой и медными трубами. У нас сохранились ГОСТы для кожи. Для производителей это плюс или минус? Для покупателей, понятно, плюс.
Ольга Политико:
С одной стороны, мы бы могли сказать не только в нашей отрасли, что ослабление требований к уровню качества продукции, ослабление тех условий, да, они снижают себестоимость. Можно купить более дешевую химию. И что, что вы вымажете свой плащ? Зато мне будет дешевле эту кожу продать. Или не так будут выдерживаться нагрузки, или не такой будет товарный вид. Но с другой стороны, сохранение высокой планки требований тянет за собой необходимость, чтобы все производство было на высоком технологическом уровне. В конечном счете это обеспечивает конкурентоспособность и развитие.
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