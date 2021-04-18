Настоящая кожа не горит? Вот как на самом деле испытывают кожу

Ольга Политико:

Да. Вообще, у нас есть ряд артикулов, мы испытываем на прожигаемость, на истлевание. Потому что из этой кожи делаются защитные костюмы для сварщиков, например. Специальная обувь для сварщиков, металлургов, электросварщиков, где может быть попадание чего-то высокой температуры. А вообще, любая кожа должна выдерживать воздействие до 100 градусов. Ничего не должно случаться. Кожа проходит много испытаний на разрыв. Потому что при изготовлении обуви (особенно носочную часть) очень сильно на оборудовании натягивают. Испытывают на истираемость. Почему это важно? Когда вы купили сумочку, повесили ее на плечо, вы не хотите, чтобы цвет этой сумочки перешел на ваш белый плащ, например. Кожа, из которой делают галантерею, должна быть устойчива к истираемости. Разные требования есть. Определяется сухое трение, мокрое трение и маркость.

Ольга Коршун:

Я поняла, огнем, водой и медными трубами. У нас сохранились ГОСТы для кожи. Для производителей это плюс или минус? Для покупателей, понятно, плюс.