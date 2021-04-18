Куда пойдут деньги, которые Лукашенко поручил выделить для завода в Гатово? Рассказывает директор

Ольга Политико:

Хочу сказать, что эти средства мы просили, чтобы погасить свою просроченную задолженность за кожевенное сырье, которое нам поставили в прошлые годы наши мясоперерабатывающие предприятия. Накопилась эта задолженность. Если деньги будут выделены, во-первых, это будут кредитные ресурсы, потому что часто пишут, что им дали. Вопрос не о том, что дали. Это не на безвозвратной основе. Это будут просто кредитные ресурсы, чтобы мы сейчас рассчитались и чуть-чуть пополнили свою оборотку. Когда говорилось о той модернизации, которая проводилась на предприятии в 2013-2016 годы, кредит валютный тоже был выделен. Именно кредит. К сожалению, валютный. Мы его отдаем, задолженности по нему не имеем. Следующий год является последним годом погашения кредита. Поэтому сказать, что что-то нам подарили, простили – нет. Мы рассчитываемся. Да, условия более привлекательные. Надеюсь, эти девять миллионов мы тоже получим на более привлекательных условиях, которые помогут предприятию немного снизить кредитную нагрузку.

Главное – рассчитаться с поставщиками сырья. Почему это важно? Мы рассчитаемся с мясокомбинатами, деньги увидят и наши сельскохозяйственные предприятия. А ведь по большому счету успех кожевенного бизнеса в качестве исходного сырья. Важно в сельское хозяйство вкладывать больше. Поэтому правильно проводится наша государственная политика. Именно развитие сельского хозяйства. Чем выше уровень будет сельского хозяйства, тем выше будет уровень развития и сопутствующих отраслей: и пищевой промышленности, и кожевенной промышленности в том числе.