Куда пойдут деньги, которые Лукашенко поручил выделить для завода в Гатово? Рассказывает директор

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала, куда пойдут деньги, которые Президент поручил выделить для завода.
Ольга Коршун, ведущая:
Кстати, о посещении главы государства. Один из итогов совещания и визита Президента – предприятию выделят девять миллионов рублей. Правильно?
Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:
Просили девять миллионов белорусских рублей.
Ольга Коршун:
Вам их дадут?
Ольга Политико:
Я очень надеюсь, мы очень ждем.
Ольга Коршун:
Пообещали. Вы уже поняли, как их потратить? Вы немного рассказали, что вам уже названивают люди.
Ольга Политико:
Хочу сказать, что эти средства мы просили, чтобы погасить свою просроченную задолженность за кожевенное сырье, которое нам поставили в прошлые годы наши мясоперерабатывающие предприятия. Накопилась эта задолженность. Если деньги будут выделены, во-первых, это будут кредитные ресурсы, потому что часто пишут, что им дали. Вопрос не о том, что дали. Это не на безвозвратной основе. Это будут просто кредитные ресурсы, чтобы мы сейчас рассчитались и чуть-чуть пополнили свою оборотку. Когда говорилось о той модернизации, которая проводилась на предприятии в 2013-2016 годы, кредит валютный тоже был выделен. Именно кредит. К сожалению, валютный. Мы его отдаем, задолженности по нему не имеем. Следующий год является последним годом погашения кредита. Поэтому сказать, что что-то нам подарили, простили – нет. Мы рассчитываемся. Да, условия более привлекательные. Надеюсь, эти девять миллионов мы тоже получим на более привлекательных условиях, которые помогут предприятию немного снизить кредитную нагрузку.
Главное – рассчитаться с поставщиками сырья. Почему это важно? Мы рассчитаемся с мясокомбинатами, деньги увидят и наши сельскохозяйственные предприятия. А ведь по большому счету успех кожевенного бизнеса в качестве исходного сырья. Важно в сельское хозяйство вкладывать больше. Поэтому правильно проводится наша государственная политика. Именно развитие сельского хозяйства. Чем выше уровень будет сельского хозяйства, тем выше будет уровень развития и сопутствующих отраслей: и пищевой промышленности, и кожевенной промышленности в том числе.