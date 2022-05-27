82-летняя женщина отдала 5 тыс долларов. В Минске задержан ещё один курьер телефонных мошенников

Новости Беларуси. Курьер телефонных мошенников за два дня лишил денег семерых человек. На работу посыльного 28-летний мужчина прибыл из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами обмана стали пожилые люди. Например, 82-летняя минчанка, поверившая аферистам, передала молодому человеку все свои сбережения – почти 5 тысяч долларов. Еще одна пенсионерка отдала больше 7 тысяч рублей и еще 20 тысяч в российской валюте. Исполнитель заказов задержан. Теперь он фигурант уголовного дела.