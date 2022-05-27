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82-летняя женщина отдала 5 тыс долларов. В Минске задержан ещё один курьер телефонных мошенников

27 мая 2022 10:30
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Новости Беларуси. Курьер телефонных мошенников за два дня лишил денег семерых человек. На работу посыльного 28-летний мужчина прибыл из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

82-летняя женщина отдала 5 тыс долларов. В Минске задержан ещё один курьер телефонных мошенников-1

Жертвами обмана стали пожилые люди. Например, 82-летняя минчанка, поверившая аферистам, передала молодому человеку все свои сбережения – почти 5 тысяч долларов. Еще одна пенсионерка отдала больше 7 тысяч рублей и еще 20 тысяч в российской валюте. Исполнитель заказов задержан. Теперь он фигурант уголовного дела.

82-летняя женщина отдала 5 тыс долларов. В Минске задержан ещё один курьер телефонных мошенников-4

Максим Гирко, замначальника криминальной милиции Заводского РУВД Минска:
Установлено, что фигурант получил предложение о работе курьером от знакомого. По приезду в Минск ему присылали адреса, откуда нужно было забирать посылки, все полученные деньги иностранец переводил в криптовалюту. Деньги за приступную деятельность мужчина должен был получить после возвращения на родину. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

# Мошенничество # общество # Максим Гирко # Фотофакт

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