Готов ли Минск к наплыву туристов и как отдохнуть, не выезжая из города? Анонс ток-шоу «Большой город»

Включайте СТВ в воскресенье, 29 мая, в 10:00.

Новости Беларуси. Золотые пески Минского моря. Как отдохнуть в пределах кольцевой? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Планируйте отпуск вместе с ведущими и экспертами ток-шоу «Большой город».

Очень хорошо, чисто, лежаки.

Готовы ли наши берега к наплыву туристов?

Мы уже привыкли, что всем нужны классные комфортные условия, чуть ли не отели «пять звезд». На самом деле нет.

Как выбрать свое место под солнцем?