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Готов ли Минск к наплыву туристов и как отдохнуть, не выезжая из города? Анонс ток-шоу «Большой город»

27 мая 2022 10:33
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Новости Беларуси. Золотые пески Минского моря. Как отдохнуть в пределах кольцевой? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Планируйте отпуск вместе с ведущими и экспертами ток-шоу «Большой город».

Включайте СТВ в воскресенье, 29 мая, в 10:00.

Купальный сезон открыт.

Готов ли Минск к наплыву туристов и как отдохнуть, не выезжая из города? Анонс ток-шоу «Большой город»-1



Очень хорошо, чисто, лежаки.

Готовы ли наши берега к наплыву туристов?

Готов ли Минск к наплыву туристов и как отдохнуть, не выезжая из города? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Мы уже привыкли, что всем нужны классные комфортные условия, чуть ли не отели «пять звезд». На самом деле нет.

Как выбрать свое место под солнцем?

Готов ли Минск к наплыву туристов и как отдохнуть, не выезжая из города? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Будут ждать всех гостей столицы и минчан на бесплатные экскурсии.

Готов ли Минск к наплыву туристов и как отдохнуть, не выезжая из города? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

А также самые заметные новости мегаполиса и традиционная афиша большого города.

Расскажем легко о важном. Смотрите в воскресенье, 29 мая, в 10 утра.

# Отдых # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Фотофакт

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