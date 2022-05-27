Готов ли Минск к наплыву туристов и как отдохнуть, не выезжая из города? Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Золотые пески Минского моря. Как отдохнуть в пределах кольцевой? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Планируйте отпуск вместе с ведущими и экспертами ток-шоу «Большой город».
Включайте СТВ в воскресенье, 29 мая, в 10:00.
Купальный сезон открыт.
Очень хорошо, чисто, лежаки.
Готовы ли наши берега к наплыву туристов?
Мы уже привыкли, что всем нужны классные комфортные условия, чуть ли не отели «пять звезд». На самом деле нет.
Как выбрать свое место под солнцем?
Будут ждать всех гостей столицы и минчан на бесплатные экскурсии.
А также самые заметные новости мегаполиса и традиционная афиша большого города.
Расскажем легко о важном. Смотрите в воскресенье, 29 мая, в 10 утра.