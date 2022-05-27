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На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?

27 мая 2022 11:34
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Летом приключения зовут. Павлинка в студию. Страусиные танцы, мимимишные фотосеты. Этот зоосад – малина для туристов.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-1

Привет! С большими ушами – Мотылек. Рыжик, он очень добрый – обратите на меня внимание, почешите мне нос.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-3

Райское местечко. Появиться Эдемскому саду вблизи Жировичского монастыря было предначертано свыше. 12 лет назад по благословению владыки Гурия начали облагораживать 52 гектара заброшенной земли. В XV веке здесь находилась усадьба подскарбия Великого княжества Литовского Александра Солтана. О старых Жировичах напоминает брусчатка и остатки фундамента – зато появилась часовня.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-5

Дмитрий Семуха, протоиерей, настоятель Свято-Троицкого собора Слонима:
Именно здесь жил вельможа Александр Солтан, которому пастушки принесли маленькую иконочку Божьей Матери. Он понял, что это дело рук нечеловеческих, но Божьих, и пообещал построить на месте явления иконы Божьей Матери храм, где он стоит и поныне.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-7

Силами монахов и местных жителей удалось расчистить яблоневый сад и подарить новую жизнь шляхетским прудам. Зверушек наших широт и заморских прописали в экодомиках. Апартаменты мечты. Индивидуальное меню. А вот подкармливать ссобойкой строго запрещено, как и посягать на территорию хищников. Природа с характером.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-9

Дмитрий Семуха:
Появилась свежая травка. Для них это лакомство.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-11

Это посягательство на его территорию. Сейчас стоим около поняшек, они любят овес, сено, траву. Медведь ест мясо, варим для него специально кашу. Он любит морковку, яблоки, сладкое обязательно должно быть.

Маршрут каждый строит по интересам, а гиды проведут в экзотический мир. У самой большой птицы страуса мозг – всего с грецкий орех, а косолапый развивает скорость наравне с авто.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-13

Дмитрий Семуха:
Эти лисички переданы из контактного зоопарка, где они были маленькими, но как только животное вырастает, становится половозрелым, часто проявляет агрессию. Мы предупреждаем, что они ручные и выглядят дружелюбно, но в то же время они могут, не рассчитав свои силы, нанести человеку вред. Дикобразы или белая лиса, канадская лиса красная – они уже рождены вне воли и более приспособлены к человеку.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-15

Наблюдать за сериалом можно часами. Гордость зоосада – мишка Топтышка. Всегда найдет, чем удивить поклонников. Хотя эти персонажи могут с ним поспорить.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-17

Дмитрий Семуха:
Родился маленький пони, девочка. У нее на боку сердечко.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-19

Рядышком с нами стоит – это такой наш вид жировичский. У него мама пони, а папа осел – пони-осел или ослопонь. Верблюды приехали из Казахстана.
– В туристов не плюют, когда надоели?
– Вы правильно сказали – важно не надоедать.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-21

Центр реабилитации. На Святой Земле священники выходили и отпустили в природу немало животных и птиц. Когда в гости прилетают аисты, кажется, те самые, которых поставили на крыло. В первозданной тишине и на божественных просторах забываешь о проблемах и обретаешь гармонию.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-23

Очень много положительных эмоций, тут даже взрослый превращается в ребенка.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-25

Я родилась в год кролика, поэтому я люблю кроликов и хочу себе домой настоящего кролика.

Неизгладимое впечатление. Во-первых, оно находится далеко от городов, деревень, поют птицы. Запомнится надолго.

На днях там родилась пони с сердечком на боку. Каких животных можно встретить в зоосаде при Жировичском монастыре?-27

Зоотерапию прописываем всем на летние каникулы. Новые местечки для улетных выходных ровно через неделю.

# Животные # Дмитрий Сёмуха # Анастасия Макеева

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