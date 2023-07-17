Лукашенко – генпрокурору: коррупционные проявления характерны прежде всего для промышленности

В центре обсуждения – три блока вопросов, в том числе меры по повышению эффективности прокурорского надзора. В частности, речь шла о реформировании системы органов прокуратуры и создании Главной военной прокуратуры. Как отметил Александр Лукашенко, по этому направлению поступает много различных предложений. Они детально изучены Президентом. Но хотелось бы услышать и позицию генерального прокурора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Три блока вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами. Не первый раз встает вопрос о контроле, прокурорском надзоре за ситуацией в Вооруженных силах. За соблюдением законов и так далее. На каком уровне мы сегодня находимся? Предложений масса поступает, в том числе и по созданию какой-то системы военных прокуроров. Я говорю «какой-то системы», потому что речь не идет о возврате к той советской практике, но какие-то элементы должны быть. Знаю, что точек зрения много, вы, наверное, тоже знаете.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Так точно.

Александр Лукашенко:

Я хотел бы знать вашу позицию, чем она обоснована. То, что нам надо усиливать контроль за соблюдением законодательства среди военных, – это факт. Я уже вам говорил, что прокуратура несколько отстранилась от силового блока в свое время. Поэтому армия есть армия, но раз уж погоны носят, начиная от МЧС, МВД, Комитета госбезопасности и так далее, везде глаз прокурора должен быть. В комплексе если посмотреть на этот вопрос.

Второй вопрос – о геноциде. Выкристаллизовывается ряд предложений по более серьезному не просто рассмотрению нашим обществом фактов геноцида белорусского народа в Великую Отечественную войну. Но и пропаганде этого вопроса, особенно среди молодежи, чтобы молодежь знала, что было. Для чего? Для того чтобы такого больше не произошло. Поэтому вопрос геноцида: на каком уровне находитесь, как ведете эту работу, что дальше?

И третий вопрос – поручения генеральному прокурору по поводу важных вопросов в экономике. Допустим, сельское хозяйство – это падеж скота, в том числе и выплата заработной платы. Вы всегда смотрите на этот вопрос. Сохранность и так далее. Коррупционные проявления. Это характерно прежде всего для системы промышленности. Как дела в этой области по Гомельщине? Много было претензий в свое время. Как новый губернатор справляется с этими вопросами?