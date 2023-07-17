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ГПК: более 628 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз, а с 1 января свыше 243 тыс. только из ЕС

17 июля 2023 10:45
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С 1 января текущего года в Беларусь без визы прибыли 243 019 граждан из соседних стран Европейского союза, сообщено в Telegram-канале Госпогранкомитета (ГПК).

В частности: 154 526 граждан Литвы, 50 872 гражданина и 15 897 неграждан Латвии, а также 21 724 гражданина Польши. В общей сложности, с момента введения безвизового режима в стране, Беларусь посетили 628 005 иностранцев. 

Более подробную информацию о безвизовом посещении Беларуси можно найти в специальном разделе информационного портала Государственного пограничного комитета, а также в мобильном приложении «Граница Беларуси».

# Граница # общество

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