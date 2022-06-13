«Радостные моменты». Благотворительный концерт провели в минском доме-интернате №2

Благотворительный концерт – летняя традиция. В этот раз он прошел на базе психоневрологического дома-интерната № 2. На мероприятие были приглашены инвалиды, престарелые люди из разных социальных учреждений столицы и Минской области. Для них артисты белорусской эстрады подготовили выступления. Все вместе подпевали и танцевали. На улице также работали интерактивные площадки, организовали выставку поделок, спортивные мероприятия.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Есть люди, которые считают своим долгом приезжать в дома-интернаты и дарить вот такие радостные моменты для тех людей, которые здесь живут. Сегодня в столице у нас четыре взрослых психоневрологических дома-интерната. В них проживает практически 2 000 человек. И для нас очень важно, что мы в этой работе не одни.