«Радостные моменты». Благотворительный концерт провели в минском доме-интернате №2

Новости Беларуси. Восьмой год подряд в честь праздника Святой Троицы районные власти устраивают большой праздник для постояльцев домов-интернатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Восьмой год подряд в честь праздника Святой Троицы районные власти устраивают большой праздник для постояльцев домов-интернатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Благотворительный концерт – летняя традиция. В этот раз он прошел на базе психоневрологического дома-интерната № 2. На мероприятие были приглашены инвалиды, престарелые люди из разных социальных учреждений столицы и Минской области. Для них артисты белорусской эстрады подготовили выступления. Все вместе подпевали и танцевали. На улице также работали интерактивные площадки, организовали выставку поделок, спортивные мероприятия.
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Есть люди, которые считают своим долгом приезжать в дома-интернаты и дарить вот такие радостные моменты для тех людей, которые здесь живут. Сегодня в столице у нас четыре взрослых психоневрологических дома-интерната. В них проживает практически 2 000 человек. И для нас очень важно, что мы в этой работе не одни.
Проект «От сердца к сердцу» действует с 2013 года. В рамках него проводят концерты для людей с особенностями психофизического развития.