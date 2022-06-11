«Это дело рук немецких карателей». Перезахоронили останки, обнаруженные в Чёнковском лесу

Новости Беларуси. В Ченковском лесу под Гомелем перезахоронили останки мирных жителей, обнаруженных в местах расстрельных ям времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего во время раскопок в 2021 году здесь вскрыли 13 могил.

Специалисты подняли останки почти полутысячи человек, которые подверглись массовым расправам фашистских карателей. Среди погребенных здесь – женщины и старики. Все жертвы убиты выстрелом в голову с близкого расстояния – это заключение экспертов. В ямах были найдены и личные вещи погибших. Также прокуратура обнаружила архивный документ с информацией о том, что в 1944 году, после освобождения Гомеля, в Ченковский лес была отправлена фашистская диверсионная группа для зачистки следов преступлений. Все факты приобщены к уголовному делу о геноциде белорусского народа.

Виктор Морозов, прокурор Гомельской области:

Вещественные доказательства, которые сегодня обнаружены, говорят, что это предметы военного периода. И эти боеприпасы выпущены из немецкого оружия. Здесь на протяжении длительного времени располагался немецкий карательный отряд, у нас нет никаких сомнений, что это захоронение времен Великой Отечественной войны и это дело рук немецких карателей.