«Это дело рук немецких карателей». Перезахоронили останки, обнаруженные в Чёнковском лесу
Новости Беларуси. В Ченковском лесу под Гомелем перезахоронили останки мирных жителей, обнаруженных в местах расстрельных ям времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего во время раскопок в 2021 году здесь вскрыли 13 могил.
Специалисты подняли останки почти полутысячи человек, которые подверглись массовым расправам фашистских карателей. Среди погребенных здесь – женщины и старики. Все жертвы убиты выстрелом в голову с близкого расстояния – это заключение экспертов. В ямах были найдены и личные вещи погибших. Также прокуратура обнаружила архивный документ с информацией о том, что в 1944 году, после освобождения Гомеля, в Ченковский лес была отправлена фашистская диверсионная группа для зачистки следов преступлений. Все факты приобщены к уголовному делу о геноциде белорусского народа.
Виктор Морозов, прокурор Гомельской области:
Вещественные доказательства, которые сегодня обнаружены, говорят, что это предметы военного периода. И эти боеприпасы выпущены из немецкого оружия. Здесь на протяжении длительного времени располагался немецкий карательный отряд, у нас нет никаких сомнений, что это захоронение времен Великой Отечественной войны и это дело рук немецких карателей.
Стефан, архиепископ Гомельский и Жлобинский:
Сегодня, в Троицкую родительскую субботу, церковь молится не только за просто усопших, а и за убиенных насильственной смертью, погибших. И здесь мы перезахороним останки тех людей, которые погибли именно насильственной смертью. Прошло много лет, но пришел тот момент, когда мы с великой честью предаем останки этих людей земле. Пусть Господь упокоит их души с праведными, а память о них остается в сердцах новых и новых поколений.
Память погибших, которые разделили одну судьбу на всех, участники скорбной церемонии почтили минутой молчания. Рядом с местом захоронения появился гранитный памятник. В центре композиции – семья с ребенком как символ боли и страдания мирных жителей. Рядом разместилась каплица. Сколько еще в лесном массиве захоронено людей, неизвестно. Поисковые работы будут продолжены до конца сезона.
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