Ремонт дороги на Академической, спортивное зимнее плавание и пляжи. Новости Минска за 7 апреля
Новости Беларуси. Кто уже открыл купальный сезон, а кто вовсе его не прекращал даже зимой? Как подготовились столичные пляжи к наплыву отдыхающих? И как можно будет объехать разворотное кольцо «Академическая» во время ремонта, который начинается уже 8 апреля?
Разворотное кольцо на Академической закрывают уже 8 апреля. В течение месяца здесь будут вестись ремонтные работы.
Для разворота водителям придется поискать другое место. 15 и 16 апреля и вовсе будет закрыто движение по Академической от проспекта Независимости до Платонова.
Для одних купальный сезон скоро только начнется, другие же никогда не отказывают себе у удовольствии искупаться, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Стартовал шестой заключительный этап Отрытого кубка Беларуси по спортивному зимнему плаванию. В воды Комсомольского озера окунусь первые 9 участников.
Одни преодолевали 450 метров. Других же не остановила ни дистанция в километр, ни температура воды в 7 градусов.
Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания:
У нас впереди еще два дня (суббота и воскресенье), 80 человек зарегистрировано.
Этот самый катер и дежурная смена спасателей сопровождали 7 апреля всех участников мероприятия. Безопасность прежде всего.
И погода, и природа готовы принимать отдыхающих на столичных пляжах в эти выходные.
Омрачить впечатления от отдыха на природе может только туалет, который до сих пор остается закрытым.
Китайский инженер Уан живет и работает в Минске 7 лет и очень впечатлен красотами.
Уан:
Минск – очень красивый город. Особенно это место. Я прихожу сюда каждый день.