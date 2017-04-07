Ремонт дороги на Академической, спортивное зимнее плавание и пляжи. Новости Минска за 7 апреля

Новости Беларуси. Кто уже открыл купальный сезон, а кто вовсе его не прекращал даже зимой? Как подготовились столичные пляжи к наплыву отдыхающих? И как можно будет объехать разворотное кольцо «Академическая» во время ремонта, который начинается уже 8 апреля?

Разворотное кольцо на Академической закрывают уже 8 апреля. В течение месяца здесь будут вестись ремонтные работы.

Для разворота водителям придется поискать другое место. 15 и 16 апреля и вовсе будет закрыто движение по Академической от проспекта Независимости до Платонова.

Для одних купальный сезон скоро только начнется, другие же никогда не отказывают себе у удовольствии искупаться, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.