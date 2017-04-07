Более шести тысяч новых деревьев. В микрорайоне «Сосны» 7 апреля восстанавливали последствия урагана 2016 года

Неделя леса в столице продолжается. К концу апреля в большом городе планируется укоренить миллионное дерево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новости Беларуси. Сосновый бор в микрорайоне «Сосны». В одном из самых зеленых жилых кварталов Минска 7 апреля восстанавливали последствия прошлогоднего урагана. Высадили больше шести тысяч деревьев и это не предел. Тысячи саженцев будут добавляться каждый месяц.

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Начиная с 1994 года и заканчивая текущим, на территории Минска было высажено 990 тысяч. Минским городским комитетом была инициирована акция «Миллион деревьев Минску». В наших силах всем вместе, приложив определенные усилия, приблизить и одолеть эту планку.

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

В весенний период будет создано 50 га лесных культур, будут засажены все лесные участки, которые были повреждены ветровалом в 2016 году.

Сосну-однолетку привезли из питомника. Для того, чтобы из маленького саженца выросло широкое развесистое деревце, понадобится целых 100 лет.