«Наши поликлиники и больницы готовы к любым вызовам». Как изменилась работа организаций Минска во время коронавируса

Новости Беларуси. Глава администрации Фрунзенского района города Минска Сергей Шкруднев в программе «Большой город» рассказал, как во Фрунзенском районе справляются с пандемией.
Новости Беларуси. Глава администрации Фрунзенского района города Минска Сергей Шкруднев в программе «Большой город» рассказал, как во Фрунзенском районе справляются с пандемией.
В целом 2020 год испытывает нас на прочность. Как Фрунзенский район справился с эпидемией? Хотя еще расслабляться нельзя.
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района города Минска:
Правильно сказали, что вирус никуда от нас не ушел, и сегодня не принимать где-то каких-то профилактических мер нельзя. Прежде всего, профилактика острых распираторных инфекций в районе проводится. Это торговые объекты, общественные объекты, которые есть, транспорт.
Прививки от гриппа?
Сергей Шкруднев:
Прививки от гриппа, да. Как раз период тот, когда прививки необходимо делать. Те, кто желает, у нас в наличии их достаточно. Но необходимо отметить то, что здесь жилой район, все вирусы, которые есть, в основном завозного характера. И плюс уже распространяются как очагово-семейные, то есть уровень первого контакта. Например, кто-то один работает в ином районе или из-за рубежа приехал и завозит в семью – происходит заболевание. Вот это был момент буквально до августа месяца. Конечно, постепенное снижение отмечается вот этой вирусной инфекции COVID-19, но, если до августа месяца был процент порядка 15 –20, если говорить в процентном соотношении, первичные. Контакт, который был завезен, и остальные все шли от первичного контакта, то есть контакт первого уровня и в дальнейшем по семейной локализации. Сегодня новые случаи – около 80 процентов, то есть наоборот. Произошла волна из-за несоблюдения мер профилактики при каких-то массовых мероприятиях, не применяются те же маски. Либо, как показывает расследование, в магазинах, в торговых объектах не пользуются дезсредствами, являются переносчиками, потом заболевают. Но в основном это новые контакты. Что интересно, исходя из этих расследований специально уполномоченных органов, возраст от 18 до 39 лет (это молодые люди) составляют всего 35 процентов случаев, которые у нас сегодня есть. Вот это август и текущий период. Можно сегодня говорить, что люди, наверное, уже забыли о последствиях данного вируса, потеряли какую-то бдительность, поэтому я всех призываю все-таки соблюдать меры профилактики как дома, как на работе, так и в общественных местах. Но и в то же время наступил новый учебный год. Большое внимание мы уделяем учебным учреждениям. Ежедневно проверяется температура, при наличии температуры ребенок отправляется обратно домой или уже по установленной форме с приглашением медработника.
А вы сами болели коронавирусом или нет?
Сергей Шкруднев:
Бог миловал, как говорят. Никто не застрахован, но меры профилактики у нас в администрации тоже применяются, проверка на температуру, дезсредства применяются, соблюдение дистанции.
Если вдруг будет вторая волна, то готовы ли учреждения здравоохранения во Фрунзенском районе? Я, кстати, читала о том, что в поликлинике № 26 недавно появился аппарат КТ.
Сергей Шкруднев:
Да, в соответствии с поручением Президента, понимая вот эту ситуацию всю, что мы должны на упреждение работать, а КТ для чего служит? Для того, чтобы упреждать вот эти все заболевания, поэтому, действительно, в девяти районах города Минска в поликлиниках по одному КТ установлено. В том числе и во Фрунзенском районе в поликлинике №26. Это поможет на ранней стадии выявлять заболевания, которые развиваются в результате вируса COVID-19. Наши поликлиники и больницы, которые имеются, конечно, готовы сегодня к любым вызовам, которые есть в связи с этой острой распираторной инфекцией. Есть персонал, который профессионально сегодня работает, все технические средства, которые помогут выявить, попытаться локализовать и снизить вот это заболевание. Все наши медики готовы.
Наверное, коронавирус в хорошем смысле подтолкнул, может быть, к более оптимальной работе? Сейчас можно дистанционно заказать себе препараты, которые положены по льготному, например, рецепту, или заказать себе доставку. Наверное, по-прежнему и волонтеры работают с поликлиниками?
Сергей Шкруднев:
Совершенно верно, что формы работы в этот период поменялись. Когда был выявлен первый случай COVID-19, кстати, он появился во Фрунзенском районе, формы торговли и оказания услуг тоже приобрели такой характер, чтобы было удобно и безопасно для населения.
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