«Наши поликлиники и больницы готовы к любым вызовам». Как изменилась работа организаций Минска во время коронавируса

В целом 2020 год испытывает нас на прочность. Как Фрунзенский район справился с эпидемией? Хотя еще расслабляться нельзя.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района города Минска:

Правильно сказали, что вирус никуда от нас не ушел, и сегодня не принимать где-то каких-то профилактических мер нельзя. Прежде всего, профилактика острых распираторных инфекций в районе проводится. Это торговые объекты, общественные объекты, которые есть, транспорт.

Прививки от гриппа?

Сергей Шкруднев:

Прививки от гриппа, да. Как раз период тот, когда прививки необходимо делать. Те, кто желает, у нас в наличии их достаточно. Но необходимо отметить то, что здесь жилой район, все вирусы, которые есть, в основном завозного характера. И плюс уже распространяются как очагово-семейные, то есть уровень первого контакта. Например, кто-то один работает в ином районе или из-за рубежа приехал и завозит в семью – происходит заболевание. Вот это был момент буквально до августа месяца. Конечно, постепенное снижение отмечается вот этой вирусной инфекции COVID-19, но, если до августа месяца был процент порядка 15 –20, если говорить в процентном соотношении, первичные. Контакт, который был завезен, и остальные все шли от первичного контакта, то есть контакт первого уровня и в дальнейшем по семейной локализации. Сегодня новые случаи – около 80 процентов, то есть наоборот. Произошла волна из-за несоблюдения мер профилактики при каких-то массовых мероприятиях, не применяются те же маски. Либо, как показывает расследование, в магазинах, в торговых объектах не пользуются дезсредствами, являются переносчиками, потом заболевают. Но в основном это новые контакты. Что интересно, исходя из этих расследований специально уполномоченных органов, возраст от 18 до 39 лет (это молодые люди) составляют всего 35 процентов случаев, которые у нас сегодня есть. Вот это август и текущий период. Можно сегодня говорить, что люди, наверное, уже забыли о последствиях данного вируса, потеряли какую-то бдительность, поэтому я всех призываю все-таки соблюдать меры профилактики как дома, как на работе, так и в общественных местах. Но и в то же время наступил новый учебный год. Большое внимание мы уделяем учебным учреждениям. Ежедневно проверяется температура, при наличии температуры ребенок отправляется обратно домой или уже по установленной форме с приглашением медработника.

А вы сами болели коронавирусом или нет?

Сергей Шкруднев:

Бог миловал, как говорят. Никто не застрахован, но меры профилактики у нас в администрации тоже применяются, проверка на температуру, дезсредства применяются, соблюдение дистанции.