«Все восстановили в кратчайшие сроки». Глава администрации Фрунзенского района рассказал о работе коммунальщиков после акций протеста

Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе подвели итоги конкурса «Лучшая скамейка». Благодаря состязанию в районе появилось почти два десятка новых арт-объектов. Но коммунальщикам и озеленителям Фрунзенского района в последнее время не позавидуешь. Об этом и не только рассказал гость программы « Большой город » Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района.

Фрунзенскому району очень досталось в ходе протестных акций, которые были после выборов президента. Какие были у этого последствия? Чего это стоило бюджету района?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района города Минска:

К сожалению, будем говорить так: здесь не то, чтобы какие-то в денежном выражении последствия. Необходимо сказать о том, что вместо того, чтобы заниматься повседневной нашей деятельностью коммунальных служб по благоустройству, уборке территории, созданию комфортных условий для своих граждан, которые у нас проживают, мы занимались разбором этих завалов, восстановлением плитки, дорожных покрытий, пешеходных связей. Восстановлением тех композиций, которые были сделаны сегодня – цветочные, красивые. Конечно, это все было уничтожено, нам пришлось этим заняться, воспроизвести все, что было, еще лучше сделать. Но тем не менее оно отвлекло те коммунальные службы от плановой работы, это не могло сказаться обратно же и на качестве жизни жителей всего района, потому что службы занимались только тем, что устраняли вот эти все погромы, которые были в районе.

То есть вместо того, чтобы улучшать и дорабатывать, они восстанавливали?

Сергей Шкруднев:

Совершенно верно. Мы могли бы эти силы бросить на парки, скверы, в том числе это же денежные средства, поэтому те, кто это сделал, будем говорить «протестующие», я думаю, что они сами ничего в жизни не сделали. Палец, возможно, о палец не ударили, потому что нормальный бы человек этого бы не сделал. К сожалению, вот теми вандальными действиями мы всю красоту загубили.

Уже это все восстановили?

Сергей Шкруднев:

Да, мы это все восстановили в кратчайшие сроки. У нас не было каких-то задержек, буквально ночью, до того, как люди идут на работу, мы это все устраняем,.

Да, коммунальщики работали безукоризненно, то есть когда люди уже ехали на работу, что бы там ни происходило ночью, люди даже не замечали, настолько сработали четко.

Сергей Шкруднев:

Совершенно верно, это основная наша задача – чтобы человек (буду говорить о Фрунзенском районе) не чувствовал тех неудобств, которые произошли из-за этих действий.

А в то время нужно было графики работы менять? Выводить людей в ночные смены?

Сергей Шкруднев:

У людей поменялся режим работы. Люди вышли в ночную смену вместо того, чтобы днем планомерно делать ту повседневную работу, которой они занимаются. Это определенная нагрузка: они без отдыха. Вы понимаете, они днем работали, и ночью тоже – выходи обратно на работу. Есть определенная нагрузка.