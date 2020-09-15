«Четыре школы и восемь детских дошкольных учреждений». Что планируют построить во Фрунзенском районе в ближайшее время

Новости Беларуси. Новая школа № 52 в Каменной Горке-3 открылась к началу учебного года. Рассчитана она на 1020 учеников. Насколько школа-новостройка разгрузила другие учебные заведения, какие новые объекты появятся в самом большом районе столицы? Об этом в студии программы « Большой город » рассказал глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев.

К началу нового учебного года открылась у нас долгожданная школа в Каменной Горке-3, насколько она разгрузила другие учреждения образования?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района города Минска:

Если говорить в целом по Каменной Горке-3, где находится школа-новостройка, на 1000 учащихся она разгрузила. Почему? У нас в этом году буквально на 1600 учащихся в школы города Минска Фрунзенского района пришло больше, чем в прошлом году.

Получается, что не разгрузила?

Сергей Шкруднев:

Нет, школа-новостройка на 1020 мест, уже сегодня где-то порядка 2000 мест занято. 2000 учеников уже учатся, то есть она сама уже в два раза загружена. Но, конечно, те школы, которые находились рядом (№56 и №59), если в прошлом году были где-то в три раза загружены, то они стали в два, два с половиной раза загружены. Но в то же время актуальность не снимается с загрузкой школ во Фрунзенском районе, как и детских садов.

Что дальше? Какие проекты? Что в планах?

Сергей Шкруднев:

У нас в планах, если говорить по учебным учреждениям общего образования, то мы планируем начать в этом году на Казимировской школу на 1020 мест, мы уже проектируем еще четыре школы в целом. Это и Каменная Горка, и Сухарево, то есть это те районы-новостройки или микрорайоны-новостройки Фрунзенского района. Для того, чтобы снизить эту нагрузку. Она не только тяжело переносится учащимися, но и в том числе на учителей нагрузка, на тот обслуживающий персонал, который в школе имеется. Одно дело 1000 человек обслужить, а что такое 3000 человек? Нагрузки в три раза больше. Это постоянно необходимо держать всё это на контроле, поэтому есть сложности. Также мы в этом году уже введем в Масюковщине опять детское дошкольное, то есть детский сад с бассейном. Я думаю, что где-то к седьмому ноября мы это сделаем. У нас уже детский сад практически готов.