«Четыре школы и восемь детских дошкольных учреждений». Что планируют построить во Фрунзенском районе в ближайшее время

Новости Беларуси. Новая школа № 52 в Каменной Горке-3 открылась к началу учебного года. Рассчитана она на 1020 учеников. Насколько школа-новостройка разгрузила другие учебные заведения, какие новые объекты появятся в самом большом районе столицы? Об этом в студии программы «Большой город» рассказал глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев.
К началу нового учебного года открылась у нас долгожданная школа в Каменной Горке-3, насколько она разгрузила другие учреждения образования?
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района города Минска:
Если говорить в целом по Каменной Горке-3, где находится школа-новостройка, на 1000 учащихся она разгрузила. Почему? У нас в этом году буквально на 1600 учащихся в школы города Минска Фрунзенского района пришло больше, чем в прошлом году.
Получается, что не разгрузила?
Сергей Шкруднев:
Нет, школа-новостройка на 1020 мест, уже сегодня где-то порядка 2000 мест занято. 2000 учеников уже учатся, то есть она сама уже в два раза загружена. Но, конечно, те школы, которые находились рядом (№56 и №59), если в прошлом году были где-то в три раза загружены, то они стали в два, два с половиной раза загружены. Но в то же время актуальность не снимается с загрузкой школ во Фрунзенском районе, как и детских садов.
Что дальше? Какие проекты? Что в планах?
Сергей Шкруднев:
У нас в планах, если говорить по учебным учреждениям общего образования, то мы планируем начать в этом году на Казимировской школу на 1020 мест, мы уже проектируем еще четыре школы в целом. Это и Каменная Горка, и Сухарево, то есть это те районы-новостройки или микрорайоны-новостройки Фрунзенского района. Для того, чтобы снизить эту нагрузку. Она не только тяжело переносится учащимися, но и в том числе на учителей нагрузка, на тот обслуживающий персонал, который в школе имеется. Одно дело 1000 человек обслужить, а что такое 3000 человек? Нагрузки в три раза больше. Это постоянно необходимо держать всё это на контроле, поэтому есть сложности. Также мы в этом году уже введем в Масюковщине опять детское дошкольное, то есть детский сад с бассейном. Я думаю, что где-то к седьмому ноября мы это сделаем. У нас уже детский сад практически готов.
А сколько времени нужно, чтобы в микрорайоне появился новый объект? Я имею в виду от проекта на бумаге до объекта.
Сергей Шкруднев:
Я думаю, что два, два с половиной года, потому что достаточно времени занимает проектирование. Если, например, брать школу-новостройку, то в ноябре 2018 мы начали строительство, срок по плану был, если бы не коронавирус, то апрель 2020 года. То есть можете сами посчитать. Но это не считая проведения проектно-изыскательских работ. Также мы введем в этом году после реконструкции поликлинику № 20, которая позволит улучшить качество обеспечения медицинскими услугами. И в плане у нас, мы уже вышли на строительную площадку, детская поликлиника в Сухарево.
Мы начали уже строительство. Четыре школы и восемь детских дошкольных учреждений у нас в плане, в проектах.
Мы уже ведем проектирование данных объектов. Но и не забываем мы также о поддержании в технически-исправном состоянии тех объектов, которые сегодня есть. Капремонт двух объектов у нас тоже запланирован. Имеется уже соответствующая документация. Я думаю, что мы уже со следующего года или в конце этого года уже начнем капитальный ремонт двух детских дошкольных. И школьный стадион в гимназии №4 тоже на капитальном ремонте. Я думаю, что в следующем году к первому сентября после капитального ремонта мы откроем новый межшкольный стадион.
Сергей Анатольевич, в последний раз в этой студии вы были в конце прошлого года. Много времени прошло. За этот промежуток, что новенького произошло? Чем может похвастаться Фрунзенский район?
Сергей Шкруднев:
Если говорить об этом периоде, то я могу сказать – стабильностью работы предприятий, учреждений. Несмотря на те перипетии сегодняшние, которые имеются. Также вводом новых объектов и благоустройством территорий. Уже в этом году мы завершили благоустройство центральной аллеи парка «Тиволи», плюс завершено строительство двух новых детских площадок, велодорожки. Места отдыха также приводим в соответствие, они уже завершены сегодня. Не забываем также и иные парки, скверы.
Новые дошкольные учреждения появятся и в Московском районе. Что ещё там планируется построить – читайте здесь.