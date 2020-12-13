Металлокорда хватит, чтобы 11 раз протянуть нить от Земли к Солнцу. Как белорусская сталь покоряет космос

Новости Беларуси. За свою историю БМЗ выплавил более 56 миллионов тонн стали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этого металла хватило бы на строительство 7 670 Эйфелевых башен. БМЗ покоряет мир белорусской сталью. И вновь невероятно, но факт: покоряет и космос.

Садясь за руль, миллиарды автомобилистов по всему миру даже и не подозревают, что их безопасность на дороге берет свое начало в Жлобине. Именно здесь выпускают металлокорд. Основа – стальной скелет любой шины. Среди потребителей, наравне с отечественной «Белшиной», практически все ведущие производители планеты.

Эти стальные струны – золотая визитная карточка БМЗ. Металлокорд – это сплетенные особым способом тончайшие проволочки, каждая из которых всего в два раза толще человеческого волоса. Металл проходит сложный цикл различных метаморфоз: травление, химическую обработку, несколько этапов волочения, а его диаметр уменьшается 36 раз.

Сергей Терлецкий, заместитель генерального директора ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Даже такие наши традиционные виды продукции – арматура (один из первых видов продукции БМЗ) находится в объектах по всему миру, даже в известнейших небоскребах во всех странах мира. Даже такие виды продукции, как арматура, казалось бы, что там можно найти нового, но, тем не менее, порядка пяти-шести видов в год мы осваиваем новых видов. В этом году было освоение для рынка Ирака.

Высокотехнологичность продукта, как и все в металлургии, не лежит на поверхности. Секрет – в сердце металла, в его структуре, составе и свойствах. И, разумеется, в технологии обработки. БМЗ имеет статус научной организации. Только в этом году в научные разработки здесь инвестируют 14 миллионов рублей. Среди последних приобретений – электронный микроскоп.

На опытном участке по производству многопрядного троса и металлокорда наука в действии. Этот инновационный продукт – основа шин для тех самых 350-тонных карьерных грузовиков. Такой трос выдерживает нагрузку на разрыв в 23 тонны. Он сплетен из почти двух сотен тончайших проволочек.

Николай Усякий, начальник сталепроволочного цеха №2 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

По сути, производство, Белорусский металлургический завод на постсоветском пространстве – единственный завод, который имеет весь технологический процесс: от поставки лома до выпуска готовой продукции. В мире таких заводов единицы. Это сложнейший технологический процесс. Конкуренты, конечно, у нас есть, но мировые компании-гиганты отмечают наше высокое качество, мы уже имеем объемы заказов на следующий год.