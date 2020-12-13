Металлокорда хватит, чтобы 11 раз протянуть нить от Земли к Солнцу. Как белорусская сталь покоряет космос
Новости Беларуси. За свою историю БМЗ выплавил более 56 миллионов тонн стали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этого металла хватило бы на строительство 7 670 Эйфелевых башен. БМЗ покоряет мир белорусской сталью. И вновь невероятно, но факт: покоряет и космос.
Садясь за руль, миллиарды автомобилистов по всему миру даже и не подозревают, что их безопасность на дороге берет свое начало в Жлобине. Именно здесь выпускают металлокорд. Основа – стальной скелет любой шины. Среди потребителей, наравне с отечественной «Белшиной», практически все ведущие производители планеты.
Эти стальные струны – золотая визитная карточка БМЗ. Металлокорд – это сплетенные особым способом тончайшие проволочки, каждая из которых всего в два раза толще человеческого волоса. Металл проходит сложный цикл различных метаморфоз: травление, химическую обработку, несколько этапов волочения, а его диаметр уменьшается 36 раз.
Сергей Терлецкий, заместитель генерального директора ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:
Даже такие наши традиционные виды продукции – арматура (один из первых видов продукции БМЗ) находится в объектах по всему миру, даже в известнейших небоскребах во всех странах мира. Даже такие виды продукции, как арматура, казалось бы, что там можно найти нового, но, тем не менее, порядка пяти-шести видов в год мы осваиваем новых видов. В этом году было освоение для рынка Ирака.
Высокотехнологичность продукта, как и все в металлургии, не лежит на поверхности. Секрет – в сердце металла, в его структуре, составе и свойствах. И, разумеется, в технологии обработки. БМЗ имеет статус научной организации. Только в этом году в научные разработки здесь инвестируют 14 миллионов рублей. Среди последних приобретений – электронный микроскоп.
На опытном участке по производству многопрядного троса и металлокорда наука в действии. Этот инновационный продукт – основа шин для тех самых 350-тонных карьерных грузовиков. Такой трос выдерживает нагрузку на разрыв в 23 тонны. Он сплетен из почти двух сотен тончайших проволочек.
Николай Усякий, начальник сталепроволочного цеха №2 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:
По сути, производство, Белорусский металлургический завод на постсоветском пространстве – единственный завод, который имеет весь технологический процесс: от поставки лома до выпуска готовой продукции. В мире таких заводов единицы. Это сложнейший технологический процесс. Конкуренты, конечно, у нас есть, но мировые компании-гиганты отмечают наше высокое качество, мы уже имеем объемы заказов на следующий год.
За 33 года на БМЗ было произведено почти два миллиона тонн металлокорда. Если соединить его, то хватит, чтобы 11 раз протянуть нить от Земли к Солнцу. К слову, космические сравнения здесь уместны. Белорусская проволока действительно побывала в космосе. Партнеры БМЗ поставляли шланги высокого давления для американских космических аппаратов.
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