«Зарубежные аналоги испытания не прошли». Рассказываем, как в Беларуси занимаются разработкой пластиковых лыж

Новости Беларуси. Передвигаться быстро и качественно, но на своих двоих. Разработкой пластиковых лыж БГТУ заинтересовалась французская компания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А в университете создан единственный в стране стенд для испытания лыж.

Сергей Прохорчик, заведующий лабораторией контроля качества лыж, доцент кафедры технологии и дизайна изделий из древесины БГТУ:

У различных производителей различные варианты заполнения внутреннего каркаса этих лыж. На этом экземпляре мы видим то, что средний клин изготовлен из древесины, на этом средний клин из сотового заполнителя. Была сформирована модель, конструкция лыжи.

Процесс запустили, а спустя короткий промежуток все сырье стало отечественным, а четко намеченный план – разработка беговых лыж для профессиональных спортсменов – уже воплощается в явь. За гарантом качества далеко ходить не приходится.





Сергей Прохорчик:

Для того чтобы оценить качество изготовленных лыж, на базе кафедры технологии и дизайна изделий из древесины была создана лаборатория контроля качества лыж. Вашему вниманию представлен этот стенд, единственный в Республике Беларусь. На нем мы проводим эти испытания.

Сейчас здесь установлена лыжа, которая подвергается определению такого показателя, как усталость при техническом нагружении. Лыжа должна выдержать не менее 50 тысяч циклов. Испытание проводится порядка восьми часов. Мы проводили испытание некоторых зарубежных аналогов, они испытание не прошли.