К акции «Наши дети» подключились депутаты. Они навестили детей с нарушениями психофизического развития в Борисове

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить маленьким белорусам веру в чудеса. И чем ближе Новый год, тем больше детей погружаются в праздничную атмосферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз поздравления принимали воспитанники Борисовского коррекционного центра обучения и реабилитации. Сегодня здесь получают знания 53 ребенка с нарушениями психофизического развития. Поздравить ребят с наступающим Новым годом на свою малую родину приехали депутаты Палаты представителей. Ребятам вручили сладкие подарки и спортивный инвентарь, а руководству центра – денежный сертификат, который станет хорошим подспорьем для развития безбарьерной среды и создания комфортных условий обучения.

На свете так бывает, что только раз в году на елочке зажигают прекрасную звезду. Звезда горит, не тает, блестит прекрасный лед. И сразу наступает счастливый Новый год.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Такие акции, конечно, дают самое главное – праздник в каждый дом. И детки, которые нуждаются в заботе, такую заботу от нас, взрослых, получают. А депутат, бывая в своем регионе, видит такие адреса, и мне очень приятно быть сегодня здесь, в своем округе, и поздравлять таких замечательных ребятишек и взрослых с наступающим Новым годом.