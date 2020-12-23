К акции «Наши дети» подключились депутаты. Они навестили детей с нарушениями психофизического развития в Борисове

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить маленьким белорусам веру в чудеса. И чем ближе Новый год, тем больше детей погружаются в праздничную атмосферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить маленьким белорусам веру в чудеса. И чем ближе Новый год, тем больше детей погружаются в праздничную атмосферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот раз поздравления принимали воспитанники Борисовского коррекционного центра обучения и реабилитации. Сегодня здесь получают знания 53 ребенка с нарушениями психофизического развития. Поздравить ребят с наступающим Новым годом на свою малую родину приехали депутаты Палаты представителей. Ребятам вручили сладкие подарки и спортивный инвентарь, а руководству центра – денежный сертификат, который станет хорошим подспорьем для развития безбарьерной среды и создания комфортных условий обучения.
На свете так бывает, что только раз в году на елочке зажигают прекрасную звезду. Звезда горит, не тает, блестит прекрасный лед. И сразу наступает счастливый Новый год.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Такие акции, конечно, дают самое главное – праздник в каждый дом. И детки, которые нуждаются в заботе, такую заботу от нас, взрослых, получают. А депутат, бывая в своем регионе, видит такие адреса, и мне очень приятно быть сегодня здесь, в своем округе, и поздравлять таких замечательных ребятишек и взрослых с наступающим Новым годом.
Светлана Невмержицкая, директор Борисовского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Большой отзыв идет от трудовых коллективов предприятий нашего Борисовского района, профсоюзных организаций, которые на постоянной основе оказывают нам большую, серьезную помощь. И это не только ограничивается акцией «Наши дети», есть еще и другие акции – «Собери портфель в школу». Да и вообще, если мы обращаемся с какими-то просьбами, нам еще никто никогда не отказал.
23 декабря депутаты заглянули по еще одному адресу – Оздятичский учебно-педагогический комплекс. Завтра поздравления и подарки отправятся в многодетные семьи и семьи, которые находятся на контроле.
Читайте также:
Праздничный марафон продолжается. Акцию «Наши дети» приняли в Новогрудском доме-интернате
Деды Морозы спустились прямо с крыши. Вот так спасатели поздравили детей в больнице с наступающим Новым годом
«Это все наши дети». Военнослужащие приехали с подарками в Дом ребенка №1 в Минске