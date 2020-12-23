Прямой эфир

К акции «Наши дети» подключились депутаты. Они навестили детей с нарушениями психофизического развития в Борисове

23 декабря 2020 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить маленьким белорусам веру в чудеса. И чем ближе Новый год, тем больше детей погружаются в праздничную атмосферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К акции «Наши дети» подключились депутаты. Они навестили детей с нарушениями психофизического развития в Борисове-1

В этот раз поздравления принимали воспитанники Борисовского коррекционного центра обучения и реабилитации. Сегодня здесь получают знания 53 ребенка с нарушениями психофизического развития. Поздравить ребят с наступающим Новым годом на свою малую родину приехали депутаты Палаты представителей. Ребятам вручили сладкие подарки и спортивный инвентарь, а руководству центра – денежный сертификат, который станет хорошим подспорьем для развития безбарьерной среды и создания комфортных условий обучения.

К акции «Наши дети» подключились депутаты. Они навестили детей с нарушениями психофизического развития в Борисове-4

На свете так бывает, что только раз в году на елочке зажигают прекрасную звезду. Звезда горит, не тает, блестит прекрасный лед. И сразу наступает счастливый Новый год.

К акции «Наши дети» подключились депутаты. Они навестили детей с нарушениями психофизического развития в Борисове-7

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Такие акции, конечно, дают самое главное праздник в каждый дом. И детки, которые нуждаются в заботе, такую заботу от нас, взрослых, получают. А депутат, бывая в своем регионе, видит такие адреса, и мне очень приятно быть сегодня здесь, в своем округе, и поздравлять таких замечательных ребятишек и взрослых с наступающим Новым годом.

К акции «Наши дети» подключились депутаты. Они навестили детей с нарушениями психофизического развития в Борисове-10

Светлана Невмержицкая, директор Борисовского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Большой отзыв идет от трудовых коллективов предприятий нашего Борисовского района, профсоюзных организаций, которые на постоянной основе оказывают нам большую, серьезную помощь. И это не только ограничивается акцией «Наши дети», есть еще и другие акции «Собери портфель в школу». Да и вообще, если мы обращаемся с какими-то просьбами, нам еще никто никогда не отказал.

К акции «Наши дети» подключились депутаты. Они навестили детей с нарушениями психофизического развития в Борисове-13

23 декабря депутаты заглянули по еще одному адресу – Оздятичский учебно-педагогический комплекс. Завтра поздравления и подарки отправятся в многодетные семьи и семьи, которые находятся на контроле.

Читайте также:

Праздничный марафон продолжается. Акцию «Наши дети» приняли в Новогрудском доме-интернате

Деды Морозы спустились прямо с крыши. Вот так спасатели поздравили детей в больнице с наступающим Новым годом

«Это все наши дети». Военнослужащие приехали с подарками в Дом ребенка №1 в Минске

# Новый год # общество # Лилия Ананич # Светлана Невмержицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Умные кроссовки», «Браслет заботы» и другие инновации. Что показали в финале «100 идей для Беларуси»?
23 декабря 2020 18:33

«Умные кроссовки», «Браслет заботы» и другие инновации. Что показали в финале «100 идей для Беларуси»?

20 базовых за 10 рублей. Напоминаем, почему не стоит незаконно вырубать ёлки
23 декабря 2020 18:17

20 базовых за 10 рублей. Напоминаем, почему не стоит незаконно вырубать ёлки

«Мы работаем по призванию». Кому 23 декабря вручали награды во Дворце Республики?
23 декабря 2020 18:00

«Мы работаем по призванию». Кому 23 декабря вручали награды во Дворце Республики?