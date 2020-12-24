Поедут двумя колоннами. 26 декабря состоится автопробег «За Беларусь»

Новости Беларуси. В ближайшую субботу, 26 декабря, автопробег «За Беларусь» вновь соберет единомышленников и под государственным флагом отправится в очередной заезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз двумя колоннами – из Минска и Могилева в Осиповичи. Остановка будет в Бобруйске, где участники автомобильного ралли навестят воспитанников детского дома.