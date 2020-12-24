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Поедут двумя колоннами. 26 декабря состоится автопробег «За Беларусь»

24 декабря 2020 13:43
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Новости Беларуси. В ближайшую субботу, 26 декабря, автопробег «За Беларусь» вновь соберет единомышленников и под государственным флагом отправится в очередной заезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Поедут двумя колоннами. 26 декабря состоится автопробег «За Беларусь»-1

В этот раз двумя колоннами – из Минска и Могилева в Осиповичи.

Остановка будет в Бобруйске, где участники автомобильного ралли навестят воспитанников детского дома.

Поедут двумя колоннами. 26 декабря состоится автопробег «За Беларусь»-4

На финише всех желающих пригласят на настоящий праздник – обещают концерт и даже реконструкцию боя.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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