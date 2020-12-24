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Акция «Наши дети» продолжается. К кадетам областного училища приехал начальник УВД Гродненского облисполкома

24 декабря 2020 06:45
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Новости Беларуси. Светлый и добрый праздник устроили в агрогородке Поречье. К кадетам областного училища приехал начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Наши дети» продолжается. К кадетам областного училища приехал начальник УВД Гродненского облисполкома-1

Акция «Наши дети» продолжается. К кадетам областного училища приехал начальник УВД Гродненского облисполкома-3

На этот раз гость в погонах на время отложил важные дела, чтобы ребята смогли в полной мере ощутить атмосферу приближающегося праздника.

Акция «Наши дети» продолжается. К кадетам областного училища приехал начальник УВД Гродненского облисполкома-6

Привычные занятия, строевая подготовка сменились для учащихся на творческие выступления, которые подтвердили, что училище может гордиться не только учебными успехами своих воспитанников, но также их исключительными талантами. Как и на всех новогодних праздниках, кадетов ждали подарки, которые были вручены им в торжественной обстановке.

Акция «Наши дети» продолжается. К кадетам областного училища приехал начальник УВД Гродненского облисполкома-9

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# Новый год # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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