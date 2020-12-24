Акция «Наши дети» продолжается. К кадетам областного училища приехал начальник УВД Гродненского облисполкома

На этот раз гость в погонах на время отложил важные дела, чтобы ребята смогли в полной мере ощутить атмосферу приближающегося праздника.

Привычные занятия, строевая подготовка сменились для учащихся на творческие выступления, которые подтвердили, что училище может гордиться не только учебными успехами своих воспитанников, но также их исключительными талантами. Как и на всех новогодних праздниках, кадетов ждали подарки, которые были вручены им в торжественной обстановке.