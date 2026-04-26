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В Орше открыли памятный знак героям-ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС

26 апреля 2026 13:40
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В Орше в 40-ю годовщину со дня аварии на ЧАЭС цветы легли к новому монументу. В городе открыли памятный знак, посвященный героям-ликвидаторам. Его установили в сквере на пересечении улиц Минской и Ленина. Проект стал результатом реализации гражданской инициативы, а также совместной работы представителей спасательных служб, правоохранительных органов и общественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Орше открыли памятный знак героям-ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС-2

Работу по созданию монумента вели год. В 2025-м провели конкурс эскизов. По итогам выбрали лучший проект. Воплощенный памятный знак представляет композицию на железобетонном основании с гранитными плитами. Центральный элемент – рельефная фигура пожарного, символически закрывающего трещину – как образ защиты и самоотверженности. Дополняет памятник элемент из красного гранита, символизирующий огонь.

В Орше открыли памятный знак героям-ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС-4

Андрей Курятников, начальник Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:
Годы идут, уже прошло 40 лет, поэтому хотелось бы, чтобы, во-первых, наша молодежь видела, помнила и знала о той аварии, которая произошла, о цене той человеческой ошибки, которая может повлечь с собой такие сложные последствия, ну и, конечно же, чтобы мы могли отдавать дань памяти погибшим, которых, к сожалению, на сегодняшний день уже рядом с нами нет, которые принимали участие ликвидации ЧС.

В церемонии открытия приняли участие спасатели, представители местной власти, общественных организаций, школьники и участники военно-патриотических объединений. 

# Памятники

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