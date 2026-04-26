В Орше открыли памятный знак героям-ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС

В Орше в 40-ю годовщину со дня аварии на ЧАЭС цветы легли к новому монументу. В городе открыли памятный знак, посвященный героям-ликвидаторам. Его установили в сквере на пересечении улиц Минской и Ленина. Проект стал результатом реализации гражданской инициативы, а также совместной работы представителей спасательных служб, правоохранительных органов и общественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Курятников, начальник Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

Годы идут, уже прошло 40 лет, поэтому хотелось бы, чтобы, во-первых, наша молодежь видела, помнила и знала о той аварии, которая произошла, о цене той человеческой ошибки, которая может повлечь с собой такие сложные последствия, ну и, конечно же, чтобы мы могли отдавать дань памяти погибшим, которых, к сожалению, на сегодняшний день уже рядом с нами нет, которые принимали участие ликвидации ЧС.

В церемонии открытия приняли участие спасатели, представители местной власти, общественных организаций, школьники и участники военно-патриотических объединений.