В Брестской области прошел смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов ОВД

В Брестской области прошел смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении двух дней юные патриоты и их наставники демонстрировали строевую выучку, профессиональные навыки и командный дух. В программе были тактические упражнения и соревновательные дисциплины.

Это больше про командный дух. Мы познакомились с новыми ребятами, хорошо провели время, посидели за костром. Также сплотились со своими ребятами. Разные испытания очень закаляют командный дух и помогают нам стать чуть ближе друг к другу.

Дмитрий Малайчик, временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника УВД Брестского облисполкома:

И в нынешнем году мы решили расширить и разнообразить программу. На протяжении двух дней ребята проявляют свои умения и возможности в строевой, огневой, медицинской подготовке. В канун 40-й годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС они пообщались с ликвидатором последствий, ветераном органов внутренних дел Брестчины.

С этого учебного года воспитанники военно-патриотических клубов, успешно освоившие содержание образовательной программы, получают свидетельство о дополнительном образовании детей и молодежи, имеют право на льготы при поступлении в ведомственные учреждения высшего образования МВД и колледж МВД Республики Беларусь для получения специального образования.

В Беларуси военно-патриотические клубы органов внутренних дел приобретают все большую популярность среди молодежи. Только в Брестской области их действует 20 – они объединяют около 600 юношей и девушек.