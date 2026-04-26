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В Минске открыли памятную доску в честь ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС Ивана Плоткина

26 апреля 2026 11:27
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В Минске открыли памятную доску командиру сводного отряда милиционеров-ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС – Ивану Плоткину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли памятную доску в честь ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС Ивана Плоткина-2

В доме №20 по улице Маяковского Иван Иванович прожил четверть века. В мае 1986 года он отправился на пострадавшие территории. Охранял общественный порядок, предотвращал мародерство, участвовал в захоронении зараженных деревень. В торжественной церемонии открытия памятной доски приняли участие члены семьи Иван Плоткина, его коллеги, представители правоохранительных органов и учащиеся военно-патриотических классов. 

В Минске открыли памятную доску в честь ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС Ивана Плоткина-4

Виктор Богук, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
Это был прекрасный человек и прекрасный руководитель. Он не щелкал каблуками, не отдавал приказы. Он просто ставил задачу для выполнения, к которой сотрудники все относились с пониманием и просто контролировал выполнение. Он переживал за людей, люди подвергались смертельной опасности. Никто не знал, какой объем радиации будет получен и какие получатся потом последствия.

В Минске открыли памятную доску в честь ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС Ивана Плоткина-6

Александр Кузьменко, председатель Ассоциации правоохранительных органов «Щит Чернобылю»:
Благодаря именно главе государства, сейчас, слава Богу, мы проехали по районам Хойникском, Брагинском, Лоевском, везде все ухожено, все вспахано, красиво приведено, радуемся.

В Беларуси для ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС предусмотрена обширная социальная поддержка. Речь идет о бесплатном оздоровлении, медпомощи, налоговых и трудовых льготах.

# Авария на Чернобыльской АЭС

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