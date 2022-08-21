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«Наше население имеет консервативный взгляд». Почему стоит добавить рапсовое масло в свой рацион?

21 августа 2022 16:58
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Новости Беларуси. Судьбой еще одной культуры озаботился глава государства во время разговора с учеными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это подсолнечник. Все-таки масло из него импортируем, а возможно ли производить самим, если выращивать больше этих солнцелокаторов? Над этой задачей подумают ученые.

А вот с рапсовым маслом – дело уже решенное. Глава государства сам не раз пиарил этот продукт. Признавался, что активно использует его. Это и вкусно, и полезно. Бобруйский завод растительных масел значительно увеличил поставки этого продукта и на внутренний рынок.

«Наше население имеет консервативный взгляд». Почему стоит добавить рапсовое масло в свой рацион?-1

Анастасия Голубенко, начальник коммерческого отдела Бобруйского завода растительных масел:
Наше предприятие занимается выпуском фасованного рафинированного дезодорированного рапсового масла порядка 15 лет, но по-настоящему интерес к нему проснулся только в 2020 году. С подачи нашего Президента. 

«Наше население имеет консервативный взгляд». Почему стоит добавить рапсовое масло в свой рацион?-4

За последние два года на этом заводе нарастили объемы реализации масла из рапса в наши магазины в 10 раз. Распробовали его не только белорусы. Несмотря на санкции, вырос экспорт. Вот вам и картина маслом. Пока мы присматриваемся и принюхиваемся, в Израиле, где вопрос качества – самый принципиальный, белорусское рапсовое масло сметают с прилавков. Каждый месяц отсюда на землю обетованную отправляется больше 200 тонн продукции.

«Наше население имеет консервативный взгляд». Почему стоит добавить рапсовое масло в свой рацион?-7

Анастасия Голубенко:
Мы находимся на складе готовой фасованной продукции, откуда масло отправляется к конечному потребителю: на внутренний рынок и на экспорт в Израиль.

Во многих странах рапсовое масло входит в перечень продуктов здорового питания. Его состав близок к оливковому, а по пищевой ценности и биологическим свойствам рапсовое даже превосходит конкурента.

«Наше население имеет консервативный взгляд». Почему стоит добавить рапсовое масло в свой рацион?-10

Ольга Шкулькова, заместитель директора завода по производству растительных масел:
Существует миф, что рапсовое масло используется только в технических целях. Сейчас современные технологии переработки шагнули далеко вперед. И на производстве у нас сейчас используются современные технологии, и мы получаем качественный, безопасный и полезный продукт рапсовое масло.

«Наше население имеет консервативный взгляд». Почему стоит добавить рапсовое масло в свой рацион?-13

Похоже, что рапсодия в Беларуси с каждым годом набирает все больше мажорных нот. Вердикт – рапс нужен всем без исключения.

Из «таинственной незнакомки» в рентабельную культуру. Почему рапс – золотая жила для хозяйств? Подробности здесь.

# Сельское хозяйство # общество # Ольга Шкулькова # Анастасия Голубенко # Юлия Мычка # Фотофакт

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