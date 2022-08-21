Из «таинственной незнакомки» в рентабельную культуру. Почему рапс – золотая жила для хозяйств?

Новости Беларуси. Судьбой еще одной культуры озаботился глава государства во время разговора с учеными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это подсолнечник. Все-таки масло из него импортируем, а возможно ли производить самим, если выращивать больше этих солнцелокаторов? Над этой задачей подумают ученые. А вот с рапсовым маслом – дело уже решенное. Глава государства сам не раз пиарил этот продукт. Признавался, что активно использует его. Это и вкусно, и полезно. Ради справедливости отметим, что отменный вкус не только у нашего Президента. Белорусское рапсовое масло просто сметают с полок в Израиле, где вопрос качества – принципиальный. А Бобруйский завод растительных масел значительно увеличил поставки этого продукта и на внутренний рынок. Как по маслу – репортаж Юлии Мычки.

Подсолнечное масло полностью «сделано в Беларуси» пусть пока и не реальность, но уже точно возможность. При доработке технологий и разумном подходе. Но даже если подсолнухи – осколки солнечного дня, в нужных объемах не приживутся на белорусской земле, альтернатива есть – масло рапсовое.

Для кировского хозяйства «Рассвет» рапс теперь культура стратегическая. А еще 10 лет назад она была в статусе «таинственной незнакомки», которая уже в первый год возделывания доказала свою рентабельность. За 10 лет площади под рапс в хозяйстве увеличили в четыре раза, и это не предел. В 2021 году здесь установили новую линию по переработке масленичных культур. Она дает возможность выжать пользу из урожая до последней капли и получить сразу два ценных продукта.

Янтарную жидкость в хозяйстве продадут, из сухого остатка получат питательный корм для животных, который раньше приходилось покупать. От «черного бисера» экономика предприятия в большом плюсе.

Александр Жилинский, первый заместитель директора сельхозпредприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:

Урожаем этого года мы довольны. Здесь находится 3 600 тонн озимого рапса. Еще вчера мы убрали 300 тонн ярового рапса. Мы полностью обеспечим свой завод на круглый год.

В начале недели в хозяйстве убрали последний гектар ярового рапса. А на соседних полях в самом разгаре посевная озимого. И если до этого кировские аграрии просили у неба солнца, то теперь им нужен дождь. Впрочем, к капризам неба здесь научились приспосабливаться. В 2022 году урожайность – 56 центнеров на круг. И это на 10 центнеров больше результата 2021-го.