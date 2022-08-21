Ремонт, автоматика, новое оборудование. Как улучшили пекарни в Свислочи после визита Президента?

Новости Беларуси. Не сходит с повестки хлебная тема в разных вариациях. Вот и в Свислочи провели первый в истории Беларуси каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот продукт приобрел популярность после того, как его попробовал глава государства. Сейчас «бацькава булка» – самый настоящий бренд и даже повод для фестиваля.

Та самая хлебопекарня в Свислочи. Секретное тесто для той самой «бацькавай булки». Задача – испечь к празднику больше тысячи плетенок. Всю ночь в цеху будет кипеть работа, чтобы утром горячая душистая булка с ароматом детства стала гвоздем каравай-феста. Правильная закладка ингредиентов – залог вкуса. Говорят, в составе все натуральное, местное, выращенное и произведенное на земле Гродненской области. Так и рождается вкус Родины. Плюс тепло души и рук местных умелиц.

Теперь из трех жгутиков мы заплетаем красивую плетеночку. Дрожжевые колосья еще некоторое время подходят. Дальше посыпка сладкой крошкой – и в печь. За готовность плетенок здесь отвечает Надежда Гординя. Надо быть начеку: ведь зазеваешься с загрузкой – булки не будут пышными.

Надежда Гординя, пекарь цеха хлебопечения хлебобулочного предприятия:

Стараемся, да. Печем с душой, чтобы был хорошо запеченный, чтобы хорошо выглядел, румяно, вкусно.

Свислочь тем и славится – здесь издавна умели печь хлеб. И до сих пор делают это по настоящей старинной многостадийной технологии. А вот что среди ингредиентов – пекари держат в секрете. Известно, что рецептура традиционная для этих мест, но с одной изюминкой, которая тоже, разумеется, тайна. Потому плетенку в свое время и назвали «Оригинальной», а вот «бацькавай» ее окрестили уже люди после визита Президента на эту хлебопекарню летом 2021 года. Группа «Дрозды» записала гимн каравай-феста «Бацькава булка». Подробности здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хлеб очень вкусный. Очень, спасибо большое! Но порядок наведем здесь. Признание в любви труду хлеборобов. Как прошел первый в стране каравай-фест «Бацькава булка», читайте здесь.

Светлана Урбанович, технолог цеха хлебопечения хлебобулочного предприятия:

Именно на нее он обратил внимание, именно ее он попробовал. И после этого эта наша булочка пошла в народ. Народ ее назвал «бацькавай булкай».

Реклама из первых уст сработала моментально. Покупатели пекарни стали спрашивать такую булку, как Бацька пробовал. Но не маркетингом единым. Президент тогда отметил и труд пекарей, и то, что летом у раскаленной печи стоять невозможно. Потому поручил провести ремонт и модернизацию цеха. Сказано – сделано. Сегодня хлебопекарню не узнать: новое оборудование, автоматика на многих этапах заменила ручной труд. А еще хоть и жаркий август, в цеху теперь не душно.