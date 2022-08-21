Ремонт, автоматика, новое оборудование. Как улучшили пекарни в Свислочи после визита Президента?
Новости Беларуси. Не сходит с повестки хлебная тема в разных вариациях. Вот и в Свислочи провели первый в истории Беларуси каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот продукт приобрел популярность после того, как его попробовал глава государства. Сейчас «бацькава булка» – самый настоящий бренд и даже повод для фестиваля.
Та самая хлебопекарня в Свислочи. Секретное тесто для той самой «бацькавай булки». Задача – испечь к празднику больше тысячи плетенок. Всю ночь в цеху будет кипеть работа, чтобы утром горячая душистая булка с ароматом детства стала гвоздем каравай-феста. Правильная закладка ингредиентов – залог вкуса. Говорят, в составе все натуральное, местное, выращенное и произведенное на земле Гродненской области. Так и рождается вкус Родины. Плюс тепло души и рук местных умелиц.
Теперь из трех жгутиков мы заплетаем красивую плетеночку.
Дрожжевые колосья еще некоторое время подходят. Дальше посыпка сладкой крошкой – и в печь. За готовность плетенок здесь отвечает Надежда Гординя. Надо быть начеку: ведь зазеваешься с загрузкой – булки не будут пышными.
Надежда Гординя, пекарь цеха хлебопечения хлебобулочного предприятия:
Стараемся, да. Печем с душой, чтобы был хорошо запеченный, чтобы хорошо выглядел, румяно, вкусно.
Свислочь тем и славится – здесь издавна умели печь хлеб. И до сих пор делают это по настоящей старинной многостадийной технологии. А вот что среди ингредиентов – пекари держат в секрете. Известно, что рецептура традиционная для этих мест, но с одной изюминкой, которая тоже, разумеется, тайна. Потому плетенку в свое время и назвали «Оригинальной», а вот «бацькавай» ее окрестили уже люди после визита Президента на эту хлебопекарню летом 2021 года.
Группа «Дрозды» записала гимн каравай-феста «Бацькава булка». Подробности здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хлеб очень вкусный. Очень, спасибо большое! Но порядок наведем здесь.
Признание в любви труду хлеборобов. Как прошел первый в стране каравай-фест «Бацькава булка», читайте здесь.
Светлана Урбанович, технолог цеха хлебопечения хлебобулочного предприятия:
Именно на нее он обратил внимание, именно ее он попробовал. И после этого эта наша булочка пошла в народ. Народ ее назвал «бацькавай булкай».
Реклама из первых уст сработала моментально. Покупатели пекарни стали спрашивать такую булку, как Бацька пробовал. Но не маркетингом единым. Президент тогда отметил и труд пекарей, и то, что летом у раскаленной печи стоять невозможно. Потому поручил провести ремонт и модернизацию цеха. Сказано – сделано. Сегодня хлебопекарню не узнать: новое оборудование, автоматика на многих этапах заменила ручной труд. А еще хоть и жаркий август, в цеху теперь не душно.
Светлана Урбанович:
Намного стало легче работать. Условия труда тоже намного. Стало не так жарко, свежий воздух, условия лучше. Мы очень всем довольны.
«Душа, любовь». На «Бацькавай булке» рассказали, какие ингредиенты нужны для приготовления лучшего хлеба. Читайте здесь.