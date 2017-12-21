«Наше IT-образование хорошее, но его надо модернизировать»: что предусматривает декрет «О цифровизации экономики»

Новости Беларуси. Переход на облачные технологии государственных бизнес-процессов – ключевая задача развития отечественной сферы информационных технологий на 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старт этим процессам даст декрет «О цифровизации экономики». Планируется, что документ будет подписан до конца 2017 года. Также он предоставит игрокам рынка информационных технологий не только ощутимые преференции в разработке собственных программных продуктов, но и усовершенствует IT-образование в стране.
Анна Рябова, заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:
Одно из ключевых направлений, которые закладываются в декрет, – это модернизация IT-образования. Не секрет, что наше IT-образование хорошее, но его надо модернизировать в части того, чтобы мы работали на опережение и на разработку собственных программных продуктов. Нам нужны администраторы, архитекторы сложных систем – те люди, которые позволят оставлять, так скажем, добавленную стоимость от создаваемых продуктов нашей страны.
Одной из основных площадок подготовки IT-специалистов будет Академия управления при Президенте. Отметим, подготовкой профессиональных кадров в области информационных технологий занимается 13 ВУЗов страны.