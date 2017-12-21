В Беларуси усилили контроль за ценами в преддверии новогодних праздников

Новости Беларуси. Скидки и акции под ежедневным контролем! В Беларуси усилили наблюдение за ценообразованием в преддверии новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае нарушений работа торгового объекта может быть приостановлена. Также запрещено увеличение отпускных и розничных цен на потребительские товары.

Специалисты отмечают, что в 2016 году ингредиенты к блюдам новогоднего застолья обходились покупателям в такую же стоимость, как и в преддверии 2018, а некоторые праздничные товары даже радуют снижением цены. В числе наиболее популярных новогодних покупок традиционно шампанское, зеленый горошек, сладости и мандарины. Все неотъемлемые атрибуты праздника сейчас можно приобрести со значительными скидками.