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В честь 155-летия БЖД Президентский оркестр исполнил шедевры классики на железнодорожном вокзале Минска

20 декабря 2017 19:32
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Новости Беларуси. Полтора века во все стороны света. 155-летие Белорусской железной дороги сегодня ярко и красочно отметили на минском жд-вокзале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В честь 155-летия БЖД Президентский оркестр исполнил шедевры классики на железнодорожном вокзале Минска -1

Целый час прямо в зале ожидания для пассажиров и работников вокзала президентский оркестр исполнял шедевры мировой классики.

В честь 155-летия БЖД Президентский оркестр исполнил шедевры классики на железнодорожном вокзале Минска -3

Не обошлось без сюрпризов – сертификат на бесплатное пользование залом повышенной комфортности и фирменные часы получил двухмиллионный интернет-пассажир из Борисова Илья Кашпур.

В честь 155-летия БЖД Президентский оркестр исполнил шедевры классики на железнодорожном вокзале Минска -5


Илья Кашпур:
Я сразу не поверил, я думал, что это розыгрыш друзей, потому что покупал на рабочем месте и думал, что коллеги меня разыграли.

В честь 155-летия БЖД Президентский оркестр исполнил шедевры классики на железнодорожном вокзале Минска -7

В честь 155-летия БЖД Президентский оркестр исполнил шедевры классики на железнодорожном вокзале Минска -9

# общество # Фотофакт # Белорусская железная дорога # Илья Кашпур

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