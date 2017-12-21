Поддержи свою команду на ОИ-2018. Каждый желающий может создать лозунг белорусской команды

Новости Беларуси. Республиканская акция «Разам з камандай!» стартует сегодня, 21 декабря, ровно за 50 дней до начала XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, Национальный олимпийский комитет предлагает поддержать сборную нашей страны. Каждый желающий может создать лозунг белорусской команды, сфотографироваться на фоне спортивных объектов или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением, направить пожелания в адрес спортсменов. Все вышеперечисленные работы необходимо размещать на своих страницах в сетях с официальными хештегами акции.

Лучшие работы организаторы доставят в штаб белорусской делегации в олимпийской деревне, опубликуют на официальном сайте и в социальных медиа. Итоги будут подведены после завершения игр.