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Поддержи свою команду на ОИ-2018. Каждый желающий может создать лозунг белорусской команды

21 декабря 2017 06:48
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Новости Беларуси. Республиканская акция «Разам з камандай!» стартует сегодня, 21 декабря, ровно за 50 дней до начала XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержи свою команду на ОИ-2018. Каждый желающий может создать лозунг белорусской команды-1

Таким образом, Национальный олимпийский комитет предлагает поддержать сборную нашей страны. Каждый желающий может создать лозунг белорусской команды, сфотографироваться на фоне спортивных объектов или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением, направить пожелания в адрес спортсменов. Все вышеперечисленные работы необходимо размещать на своих страницах в сетях с официальными хештегами акции.

Лучшие работы организаторы доставят в штаб белорусской делегации в олимпийской деревне, опубликуют на официальном сайте и в социальных медиа. Итоги будут подведены после завершения игр.

# общество # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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