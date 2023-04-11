«Наша страна потерпела больше всех». Белорусы почтили память узников фашистских концлагерей

Новости Беларуси. День памяти и скорби. Во всем мире сегодня, 11 апреля, отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. На территории нашей страны в годы войны было создано более 260 фабрик смерти. Там оборвались свыше полутора миллионов жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы не забывают о страданиях своего народа и свято чтут память о погибших. В еврейском мемориальном сквере на улице Коллекторной прошел митинг-реквием. Отдать дань памяти пришли бывшие узники концлагерей, общественные деятели и политики. А также учащиеся школ и колледжей столицы. Бывшие узники делились воспоминаниями, читали стихи собственного сочинения. К мемориалу легли цветы.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Чтить память людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, это то, с чем мы должны жить каждый день. Как говорил глава государства в своем Послании: все такие места, которые мы сегодня посещаем, должны быть местами паломничества. Думаю, это уже есть. Поверьте, с большим желанием люди приходят, спрашивают и узнают об этих местах.

Надежда Лось, бывшая узница концлагеря «Озаричи»:

Всего на территории Беларуси во время войны было 260 концлагерей. В такие дни мы вспоминаем того, чего были лишены.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда мы говорим о геноциде в отношении Беларуси, мы должны помнить, что наша страна потерпела больше всех и что колоссальное количество в том числе и этнических белорусов было уничтожено в концлагерях, в том числе Аушвице, Биркенау.