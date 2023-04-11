Частица мощей Евфросинии Полоцкой передана храму в Мадриде

Церемония прошла в Соборе Святой равноапостольной Марии Магдалины. Евфросиния Полоцкая считается небесной покровительницей Беларуси. Дочь князя отказалась от брака и посвятила себя служению Господу. Она переписывала и переводила книги, помогала строить церкви и монастыри. В 1167 году Евфросиния умерла в Иерусалиме во время паломничества. Ее мощи хранились в Киеве, с начала XX века в Полоцке, затем – в Ростове, Витебске и в 1943 году их вернули в Спасо-Преображенский храм в Полоцке. К слову, храмы, освященные в честь Святой Евфросинии, есть не только в Беларуси, но и в России, Литве, Латвии, Канаде, Англии и США.