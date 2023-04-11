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Возле границы с Польшей нашли истёкшее кровью тело иностранца

11 апреля 2023 10:23
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Жестокость и безразличие «демократической» Европы по отношению к беженцам не знает границ. Политика сопредельных стран в который раз становится причиной гибели людей. Накануне у польских рубежей наши пограничники вновь обнаружили тело иностранца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле границы с Польшей нашли истёкшее кровью тело иностранца-1

Мужчину африканской внешности нашли у заграждения, установленного на польской территории. Рядом с ним лежали рюкзак и другие личные вещи. К месту вызвали следственно-оперативную группу. Специалисты установили, что погибший – 32-летний гражданин Гвинеи. Травмы и раны от колючей проволоки на теле свидетельствуют о том, то мужчину насильственным образом заставили пересечь границу и оставили истекать кровью.

Возле границы с Польшей нашли истёкшее кровью тело иностранца-4

С начала года это уже пятый случай гибели иностранцев на границе с Польшей. Однако соседнее государство печальная статистика, похоже, не заботит. Невзирая на трагические последствия их действий, польские силовики продолжают насильственно вытеснять беженцев, оставляя людей в уязвимом и опасном для жизни положении.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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