Возле границы с Польшей нашли истёкшее кровью тело иностранца

Жестокость и безразличие «демократической» Европы по отношению к беженцам не знает границ. Политика сопредельных стран в который раз становится причиной гибели людей. Накануне у польских рубежей наши пограничники вновь обнаружили тело иностранца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчину африканской внешности нашли у заграждения, установленного на польской территории. Рядом с ним лежали рюкзак и другие личные вещи. К месту вызвали следственно-оперативную группу. Специалисты установили, что погибший – 32-летний гражданин Гвинеи. Травмы и раны от колючей проволоки на теле свидетельствуют о том, то мужчину насильственным образом заставили пересечь границу и оставили истекать кровью.