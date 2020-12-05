«Разве об этом можно забыть? Политические зубры порезали всё по живому». Архивные кадры с Александром Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вспомните, как радовались некоторые крушению «империи зла», распаду мощной сверхдержавы с гордым названием Союз Советских Социалистических Республик»? Наступило страшное, но неизбежное прозрение: распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой текущего столетия. Болезненно рвалась десятилетиями нарабатывавшаяся стройная система народохозяйственных связей. Рушились промышленные предприятия – многие из них до сих пор не встали с колен. Экономику и политику захлестнула волна криминализации. Для десятков миллионов простых людей, десятилетиями живших в единой стране, распад СССР обернулся личной трагедией, потерей общей родины, психологической растерянностью, неуверенностью в завтрашнем дне, стремительным падением уровня жизни.

Разве об этом можно забыть? Политические зубры порезали все по живому, по людским душам. К 1994 году была установлена граница между Беларусью и Россией. Уже фактически были сформированы пограничные и таможенные структуры. У нас, политиков Беларуси и России, хватило мужества сказать решительное «нет» разъединению.