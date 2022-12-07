Созрели белорусские лимоны! О нюансах выращивания тропического растения рассказала агроном

Новости Беларуси. Эксклюзивный урожай. Цитрусовые созрели в теплицах одного из ведущих хозяйств Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Озерицком-Агро» ими всерьез занялись 5 лет назад. И вот результат стараний: получена первая тонна фруктов. С одного дерева выходит около 10 килограммов. На 20 сотках – цитроны и два сорта лимонов, павловские и самый подходящий для наших широт – мейера. Плод сочный, отличается насыщенным кисло-сладким вкусом. Зреют лимоны 9 месяцев – это с момента цветения до сбора урожая.

Вера Стукалова, ведущий агроном тепличного комбината сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:

Основную ставку мы делаем на мейера, он более вкусный, плодовитый, больше урожайности. Тропическое растение – должна быть влажность. У нас здесь влажность постоянно поддерживается около 90 %. Температура сейчас тут +16. Они в таких спартанских условиях, но хорошо прижились и отлично плодоносят.