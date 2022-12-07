«Соблазнов гораздо больше». О чём говорит статистика травматизма зимой?

Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Детский травматизм распространен куда больше, чем, например, травматизм взрослых – это, конечно же, неудивительно. Дети очень любознательны и пытаются активно познавать окружающий мир, но не всегда умеют оценить опасность ситуации.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

На самом деле, у меня есть некоторые цифры. Ежегодно около 150 тысяч детей получают травмы различной степени тяжести. Причем в половине случаев – это бытового характера травмы. Каждый третий ребенок получает травму на улице. Особенно опасными считаются зимние месяцы, все-таки соблазнов гораздо больше.

Юлия Самусенко:

Только за первые снежные дни ноября 2022 года и только в РНПЦ неврологии и нейрохирургии поступили более 10 пострадавших после катания на тюбинге.