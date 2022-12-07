«Соблазнов гораздо больше». О чём говорит статистика травматизма зимой?
Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Детский травматизм распространен куда больше, чем, например, травматизм взрослых – это, конечно же, неудивительно. Дети очень любознательны и пытаются активно познавать окружающий мир, но не всегда умеют оценить опасность ситуации.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
На самом деле, у меня есть некоторые цифры. Ежегодно около 150 тысяч детей получают травмы различной степени тяжести. Причем в половине случаев – это бытового характера травмы. Каждый третий ребенок получает травму на улице. Особенно опасными считаются зимние месяцы, все-таки соблазнов гораздо больше.
Юлия Самусенко:
Только за первые снежные дни ноября 2022 года и только в РНПЦ неврологии и нейрохирургии поступили более 10 пострадавших после катания на тюбинге.
Ольга Шерснева:
Наверное, никого не удивлю, что скажу: самые популярные зимние забавы – все-таки самые травматичные. Рейтинг: на первом месте – это катания на тюбингах, так называемых ватрушках, на втором месте – петарды, на третьем месте – зимняя рыбалка, четвертое – это катание на коньках и лыжах и на пятом месте – игра в снежки. Даже такая зимняя забава может быть опасной.
Юлия Самусенко:
Начнем с тюбингов или ватрушек, как их еще называют. Эти ватрушки прекрасно подскакивают на неровностях и не всегда удерживают человека на себе во время приземления, особенно, конечно же, маленьких детей.
Ольга Шерснева:
У медиков есть своя статистика, согласно которой 30 % обращавшихся за помощи в травмпункты, получили ушибы и вывихи после катания на тюбингах. Виноваты не сами ватрушки, а поведение людей, которые используют для таких развлечений стихийные склоны, где много различных опасных конструкций, деревьев. Естественно, люди получают травмы.
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