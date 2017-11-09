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Наша молодежь не может стоять на месте: «ИнтерСТИЛЬ-2017» в Минске

09 ноября 2017 20:51
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Новости Беларуси. Столица принимает международную выставку «ИнтерСТИЛЬ», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2017 году – в десятый раз. 9 ноября здесь собрались стилисты, парикмахеры и визажисты из 12 стран мира, чтобы продемонстрировать свое мастерство и поучаствовать в конкурсах.

Наша молодежь не может стоять на месте: «ИнтерСТИЛЬ-2017» в Минске-1

Константин Войтеховский, директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси:
Такое мероприятие производится для профессионального развития нашей молодежи. Потому что наша молодежь не может стоять на месте, она всегда стремиться вперед.

Наша молодежь не может стоять на месте: «ИнтерСТИЛЬ-2017» в Минске-4

Участник:
Все это экспромтом, то есть придумывалось буквально на ходу.

Наша молодежь не может стоять на месте: «ИнтерСТИЛЬ-2017» в Минске-7

Дарья Дубровина, чемпион мира и Европы парикмахерского искусства:
Судить всегда очень тяжело, потому что очень много участников и все зависит от того, какую номинацию ты судишь. Потому что у каждого судьи есть своя точка зрения, взгляд, установившееся со временем мнение.

Для посетителей это отличный вариант попробовать на себе новинки индустрии красоты или вовсе сменить имидж, побывав в руках именитых парикмахеров и визажистов.

# общество # Выставки в Минске # Красота # Фотофакт # Константин Войтеховский # Дарья Дубровина

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