Это очень круто: ХII национальный фестиваль архитектуры открылся во Дворце искусства в Минске

Новости Беларуси. В Минске открылся ХII национальный фестиваль архитектуры. Более 80 проектов представили зодчие со всего мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Идеи самые разные – от ультрасовременных комплексов до классических зданий. Многие из проектов совсем скоро могут украсить улицы Минска.

Победителей определят в 11 ноября.

В рамках фестиваля открылась и биеннале молодых архитекторов «Леонардо-2017». Более 100 начинающих авторов из Беларуси, России, Украины, Евросоюза и Китая представили здесь свои идеи.