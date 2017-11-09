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Мастер-класс: делаем осенний венок из рябины и девичьего винограда

09 ноября 2017 20:20
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Осень – пик простуд и апатии. Настроение стремится к нулю, а погода советует оставаться дома.

Творчество – вот что может отвлечь вас от осенней хандры.

Мастер-класс: делаем осенний венок из рябины и девичьего винограда-1


Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:
Сегодня мы будем делать осенний венок.

Из девичьего винограда, который растёт у всех практически на приусадебных участках.

Мастер-класс: делаем осенний венок из рябины и девичьего винограда-4

И декорировать наш венок мы будем с помощью ягод.

Мастер-класс: делаем осенний венок из рябины и девичьего винограда-7

В данном случае, это ягоды рябины, которую тоже можно найти практически везде. Это прекрасные осенние ягоды, в принципе, можно использовать любые ягоды – ягоды шиповника, черноплодной рябины.

Девичий виноград обладает невероятной гибкостью, поэтому легко принимает нужную форму.

Мастер-класс: делаем осенний венок из рябины и девичьего винограда-10

Более крепкие ветки станут основой нашей работы, а более тонкими – как говорят флористы – будем наращивать тело венка. Приручить виноград может быть непросто – важно аккуратно закрепить его форму.
Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:
Я буду использовать проволочку в бумажной оплётке. Она не будет выбиваться, когда у нас будет веночек готов. То есть, иногда есть такие материалы, которые прямо сразу технически бросаются в глаза. Это недопустимо.

В готовом изделии наше техническое никогда не должно быть видно.

Мастер-класс: делаем осенний венок из рябины и девичьего винограда-13


Не жалейте веточек – работа должна получиться достаточно плотной и устойчивой, чтобы не развалиться в руках. Ещё один совет: прислушивайтесь к флористическим правилам.

Они помогут вам случайно не превратить декоративный венок в ритуальный.

Мастер-класс: делаем осенний венок из рябины и девичьего винограда-16


Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:
Обязательно нужно учитывать пропорции тела венка, и вот это вот расстояние, которое у нас формируется. То есть, оно должно быть достаточно большим.

Потому что у ритуальных венков оно немножечко меньше, и, собственно, этим-то они и отличаются.

Мастер-класс: делаем осенний венок из рябины и девичьего винограда-19

Если венок у нас декоративный и событие у нас радостное, весёлое, мы делаем новогодний декор или же мы делаем осенний венок, весенний, летний, любой, то весь материал у нас должен идти по часовой стрелке.
Подобные заготовки часто можно встретить  в магазинах. А ведь такой венок нетрудно сделать самому – подарить  друзьям или украсить собственный интерьер. Главное, попробовать.

Венок, сделанный своими руками, будет пахнуть осенью.

Мастер-класс: делаем осенний венок из рябины и девичьего винограда-22


Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:
Здесь совершенно нет никакой химии, материал ничем не обработан.

Это подходит для детей, для тех, у кого есть какая-то аллергия.

Мастер-класс: делаем осенний венок из рябины и девичьего винограда-25

Венки из натуральных материалов близки к популярному рустикальному стилю. Простота декора и даже лёгкая небрежность такого направления придают работе пасторальное очарование.
Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:
Когда наша заготовка для венка готова, в принципе, он уже сам по себе может служить как вполне себя полноценный венок, симпатичный, можно украсить лентой, и повесить.

Красок в наш венок добавит рябина.

Мастер-класс: делаем осенний венок из рябины и девичьего винограда-28


Поздняя осень и первые заморозки делают своё дело: ягоды быстро осыпаются со своих веток. Чтобы аккуратно их закрепить на венке, понадобится обычная проволока. Если хотите украсить венком свою входную дверь, то крепить элементы декора на клей не стоит. Капризная погода быстро может испортить итог вашего труда.Главное в работе с растительным декором – не переборщить с красотой и не утяжелить венок. Финальным штрихом может стать симпатичный бант.

В работе с лентами тоже есть свои нюансы: срез делаем под 45 градусов – как символ продолжения жизни.

Мастер-класс: делаем осенний венок из рябины и девичьего винограда-31


Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:
Наш осенний венок готов. У нас абсолютно природный материал. Тот материал, который мы можем найти на наших приусадебных участках, мы можем найти их в парке. У нас есть прекрасная рябина, прекрасный девичий виноград, всё очень натуральное, природное, приятное.
Когда вы этот веночек повесите у себя дома, то у вас совершенно будет другое настроение, вы ощутите какое-то тепло, осень.

Очень приятно будет с таким веночком выпить чай.

Или же украсить свою дверь.

# общество # Мастер-классы # Виктория Маркачева

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