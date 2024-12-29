Азарёнок: маленькая Беларусь, а есть у неё сверхсила, сверхоружие – Президент

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

В начале было слово. Хотя многие подбивают итоги года цифрами. Курсами. Схемами. Тоже надо. Но в начале было слово. Давайте через эту призму и посмотрим на 2024-й. Слово «Качество». Его произнес Президент вначале. Нам надо выйти на новый уровень – технологий, управления, Беларусь как звездолет нового поколения – каждая деталь должна быть совершенна. Слово «Мир». Его значение надо вам объяснять? Думаю, не надо. Все очевидно. И летели в нас дроны с юга, война рвется, рыщет вокруг нас, но Батька видит эту зверюгу и держит ее на прицеле. И говорит, шла бы ты вальсом вдоль забора. Слово «Надо». Всю осень оно звучит. Заводы, цеха, маршрутки и такси, шахты и карьеры, леса и поля, реки и озера – все говорят, просят, умоляют Батьку – надо. А он возвращает детям. Президент на главной елке страны! Что Лукашенко пожелал детям? Отметили недавно день рождения легендарного Маргелова – десантного бати. Он тоже сказал: надо. Сбили с ног – сражайся на коленях, встать не можешь – лежа наступай. Надо. И Президент говорит это всему миру. Если не объединимся, не ускоримся – сомнут, а главное, самое страшное, самое позорное – посмеются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо, чтобы главы государств-учредителей, а их пять, взялись за решение этого вопроса. Организовали соответствующие группы, вычленили главные вопросы, общие, типа платежной системы, торговлю через криптовалюты, национальные валюты и так далее. Логистика очень важна, ну и другие вопросы. Но если вы заявили о создании, будьте добры развивать свой замысел. И когда многие государства начинают искать, а с кем быть, как быть, как жить дальше, БРИКС может внести свой весомый вклад, но надо шевелиться. Нельзя останавливаться. Я часто говорю: если остановимся, то и идущие за нами нас растопчут, а тут опасность в том, что мы остановимся, не реализуем замыслы, не удовлетворим ожидание других государств. Коллективный Запад победит и будет над нами просто смеяться, и уже потом заявить о создании глобальной организации в мире будет очень сложно.