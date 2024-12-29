Азарёнок: маленькая Беларусь, а есть у неё сверхсила, сверхоружие – Президент

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
В начале было слово. Хотя многие подбивают итоги года цифрами. Курсами. Схемами. Тоже надо. Но в начале было слово. Давайте через эту призму и посмотрим на 2024-й.
Слово «Качество». Его произнес Президент вначале. Нам надо выйти на новый уровень – технологий, управления, Беларусь как звездолет нового поколения – каждая деталь должна быть совершенна. Слово «Мир». Его значение надо вам объяснять? Думаю, не надо. Все очевидно. И летели в нас дроны с юга, война рвется, рыщет вокруг нас, но Батька видит эту зверюгу и держит ее на прицеле. И говорит, шла бы ты вальсом вдоль забора. Слово «Надо». Всю осень оно звучит. Заводы, цеха, маршрутки и такси, шахты и карьеры, леса и поля, реки и озера – все говорят, просят, умоляют Батьку – надо. А он возвращает детям.
Президент на главной елке страны! Что Лукашенко пожелал детям?
Отметили недавно день рождения легендарного Маргелова – десантного бати. Он тоже сказал: надо. Сбили с ног – сражайся на коленях, встать не можешь – лежа наступай. Надо. И Президент говорит это всему миру. Если не объединимся, не ускоримся – сомнут, а главное, самое страшное, самое позорное – посмеются.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо, чтобы главы государств-учредителей, а их пять, взялись за решение этого вопроса. Организовали соответствующие группы, вычленили главные вопросы, общие, типа платежной системы, торговлю через криптовалюты, национальные валюты и так далее. Логистика очень важна, ну и другие вопросы.
Но если вы заявили о создании, будьте добры развивать свой замысел. И когда многие государства начинают искать, а с кем быть, как быть, как жить дальше, БРИКС может внести свой весомый вклад, но надо шевелиться. Нельзя останавливаться. Я часто говорю: если остановимся, то и идущие за нами нас растопчут, а тут опасность в том, что мы остановимся, не реализуем замыслы, не удовлетворим ожидание других государств. Коллективный Запад победит и будет над нами просто смеяться, и уже потом заявить о создании глобальной организации в мире будет очень сложно.
Григорий Азаренок:
Вот это величие. «Вы огромные, мы великие», – завывала пропагандистка Майдана. Кстати, где она сейчас? На самом же деле Украина решила «скурвиться» (с немецкого – поворот). Отвернуть от своего величия. От славянских великих рек она захотела сузиться до европодгузников. До мещанского маразма, до карлика, до лилипута. Но за продажу себя заплатили не фантиками даже, не оберткой. Дали оружие и сказали: «Иди и убейся, тогда мы тебя полюбим окончательно». Наши националисты тоже убоги и мелочны. Они хотят выкапывать червей и обсасывать их. Все их хуторское быдлячье мышление – от скудости, от мелкоты. Батька же – человек больших дел. «Поступок ростом в шар земной» – это Пастернак писал. Маленькая Беларусь, а есть у нее сверхсила, сверхоружие – Президент. И ему внимают императоры огромных тысячелетних империй. И он подбрасывает Беларусь в космос, к звездам, в полярные экспедиции, к великим морям, чтобы увидела самые красивые рассветы.
«Надо» – слово этого года. Слово следующего – безусловно. Мирно и легко не будет. Бой между Западом продолжится. В Украине ничего не прекратится. Подожгут Кавказ. Усилят террор. Приведут в Европе фашистов. Ближний Восток станет ареной библейского масштаба. К Китаю будут подбираться с Южно-Китайского моря, бить будут и на севере. Со всех сторон – опасность. Но надо. Выжить. Выстоять. Победить. Надо.