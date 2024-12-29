Мир на Западной Европе не останавливается, об этом говорят визиты Лукашенко только за 2024-й – аналитик БИСИ

Союзное государство – это опора, на которой можем строить и другие объединения. Более того, наш Президент не раз в и 2024 году, и раньше призывал основных мировых игроков объединить усилия и выступить единым фронтом против гегемонии Запада, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На мировой арене нас слышат и к нашему голосу прислушиваются. Так, в 2024-м Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Вот эти исторические кадры.

Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято. Уважаемый Александр Григорьевич, искренне поздравляю вас. Зюганов: без Беларуси у России не будет безопасности (подробности).

Сейчас ШОС объединяет 10 стран. Кроме Беларуси, в организацию входят Индия, Иран, Китай, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан и Таджикистан. С каждым годом роль ШОС в мировой политике усиливается. А Минск полностью разделяет философию и основные принципы Объединения. Это взаимопонимание, равноправие и уважение. Более того, два наших стратегических партнера – Россия и Китай – являются полноправными участниками Объединения. С другими странами мы активно сотрудничаем. Так что присоединение Беларуси к семье ШОС стало логичным шагом и сигналом для всего мира, куда мы движемся и какие подходы разделяем.

Выступая на той самой исторической встрече в Астане в июле этого года, Президент озвучил основные шаги по формированию Большой Евразии. Для этого мы должны усилить позиции в международной и продовольственной безопасности и экономике. А 1 января Беларусь официально станет партнером БРИКС. Это еще один мировой полюс притяжения, который может стать альтернативой западному миру. Хотя, как отмечают в объединении, БРИКС не выступает против кого-то и чего-то. Это пул государств, которые своей целью видят справедливость и взаимопонимание и свои основные усилия направляют на создание новых финансовых институтов и механизмов. В первую очередь в БРИКС работают над отказом от доллара и переходе во взаимных расчетах на национальные валюты, что подходит и Беларуси. Все это аналитики считают не иначе, как успехом белорусской дипломатии на международной арене. Хотя, как мы помним, на Западе Минску прочили мировую изоляцию и забвение.