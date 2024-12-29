Лукашенко обратился к белорусским детям! Главная ёлка страны – самые яркие моменты праздника

Мы стараемся, чтобы наши дети ни в чем не нуждались. А в Новый год хочется уделить им чуть больше внимания и заботы, подарить настоящее чудо. Таким подаркам стало приглашение на главную елку страны. Это новогоднее представление проходит в рамках акции «Наши дети». Традиционно на торжество приезжает и глава государства. Хотя в декабре у Президента был очень плотный график, Александр Лукашенко нашел время, чтобы поздравить юных белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как прошел праздник и что пожелал ребятам Президент – на главной елке страны побывала Виктория Ходосок.

Веселые хороводы, забавные аниматоры, звонкий детский смех. Так выглядит незабываемое путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребенком. Без грусти, забот и сожалений, на этом празднике главное – впечатления.

Тут очень крутая атмосфера, много аниматоров в костюмах.

Елка очень красивая, все тут шикарно украшено, красиво, сразу появляется новогоднее настроение.

Я впервые увижу Президента вживую. Я ожидаю хорошие воспоминания.

На главной елке во Дворце Республики собрались порядка 2,5 тысячи ребят из разных уголков Беларуси. Это дети из многодетных семей, учащиеся кадетских училищ, активисты и отличники учебы. 12-летний Миша Родненок как раз из тех, чьи знания попадают в десяточку. Про таких обычно говорят: умный не по годам и пример для остальных. На елку во Дворец Миша приехал не первый раз. Но за кадром признается: в этом году она круче прежних. Под впечатлением волшебной атмосферы в преддверии Нового года мальчик делится своим заветным желанием. Ответ наверняка многих родителей удивит. Виктория Ходосок, корреспондент:

На Новый год, что попросил у родителей?

Михаил Родненок, ученик средней школы № 119 Минска:

Я еще не знаю, что попросить на Новый год, но себе, родителям и близким хочу счастья, добра и долгой-долгой жизни. Виктория Ходосок:

То есть это ни деньги, ни гаджеты? Михаил Родненок:

Нет. Но если когда-нибудь появится желание, то обязательно у Деда Мороза попрошу. С телефонами в руках на этом празднике, думаю, все. Сперва в объективе камер елка, аниматоры, ты сам. А со стартом праздника весь фокус на сцену, где выступает Президент.

– Что хочется увидеть больше, елку или Президента?

– Президента.

Я на елке уже четвертый год. Первый раз я сидела прямо с Президентом. Я хотела сфотографироваться, но у меня, к сожалению, не получилось. Я очень хочу, это моя мечта. Несмотря на плотный рабочий график, особенно в преддверии Нового года, на главную елку страны Александр Лукашенко приезжает традиционно. В этот раз, отчетливо понимая, что выступать предстоит перед поколением зумеров, Президент начинает с так.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я Деду Морозу говорю и Снегурочке: все время бесплатно работаете, не может же так быть, в рыночной экономике живем. Подробности здесь. Большое счастье, когда есть семья. С мамой, папой, братьями и сестрами. Многим из тех, кто приехал на новогоднюю сказку во Дворец, к большому сожалению, пришлось рано повзрослеть. Таким ребятам – особая поддержка и забота. Об этом скажет и Президент. Читайте здесь.