Интервью с мэром Тбилиси Кахой Каладзе: «Рад, что между нашими городами есть такие теплые отношения»

Новости Беларуси. Как и в 2017 году, на «Тбилисобу» в Минск приехал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мы встретились прямо на празднике, чтобы поговорить об общих ценностях, сотрудничестве городов-побратимов и не только, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»

Юлия Огнева, СТВ:

Господин Каладзе, за вами не угнаться. Сегодня к вам такое повышенное внимание. Скажите, легко ли быть мэром – с учетом вашего прошлого футбольного опыта? Каха Каладзе, мэр Тбилиси (Грузия):

То, что касается сегодняшней моей должности, это очень ответственное направление. Я мэр города, где около 1,5 миллиона жителей живут. На самом деле очень много проблем, как везде, и очень много интересных проектов, которые мы намерены делать в будущие четыре года. Ответственность огромная. Юлия Огнева:

В Минске насколько частый вы гость? Может быть, вообще впервые?

Каха Каладзе:

Я много раз бывал. В первый раз это было, когда я еще играл за «Милан», играл в футбол тогда. А потом, когда был министром энергетики, несколько раз был. Я очень люблю этот город, очень уважаю белорусский народ. Я очень рад, что между нашими странами, между нашими городами есть такое теплое отношение. И сегодня, вы видите, отмечаем «Тбилисобу» в столице Беларуси Минске. Погода прекрасная, очень много людей на улице. Хочу огромное спасибо сказать господину Президенту, мэру города господину Андрею за то, что у нас есть возможность этот прекрасный день отмечать с белорусами. Каха Каладзе: Несколько раз я бывал в Минске, ненадолго, всего на один день. В будущем приеду, останусь на два-три дня

Юлия Огнева:

Смотрите: народа очень много, праздник популярный, проходит у нас уже в четвертый раз. А вот как бы вы могли оценить его масштаб? Каха Каладзе:

Я думаю, с каждым годом растет. Как мне рассказывают, уже четвертый год вместе отмечаем этот день. Кстати, несколько месяцев назад мы в Тбилиси отмечали Дни Минска. Там тоже был очень большой интерес, очень хорошо всё прошло. Еще раз говорю: я очень рад, что между нашими городами есть такие теплые отношения.