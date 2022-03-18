«Ничего ждать не надо, всё началось, поехало». Филипп Гулый об отмене ПЦР-тестов для въезда в Россию

Новости Беларуси. Граница открыта. 18 марта перестали действовать все антиковидные ограничения между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Мы сейчас находимся на платформе Центрального автовокзала. Совсем недавно два рейса отправились отсюда на Москву с первыми пассажирами, которые будут пересекать белорусско-российскую границу по новым правилам. Для многих из них, конечно, новость об отмене всех ограничений антиковидных оказалась неожиданной. Но, безусловно, очень приятной.

Позитивно скажется открытие границы и на развитии туристической отрасли. Мы пообщались сегодня с представителями этой сферы, уже заметно активизировались коллеги наших туроператоров в российских регионах. Поступают заявки и предложения, в частности на майские праздники.