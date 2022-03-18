«Ничего ждать не надо, всё началось, поехало». Филипп Гулый об отмене ПЦР-тестов для въезда в Россию

Новости Беларуси. Граница открыта. 18 марта перестали действовать все антиковидные ограничения между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Мы сейчас находимся на платформе Центрального автовокзала. Совсем недавно два рейса отправились отсюда на Москву с первыми пассажирами, которые будут пересекать белорусско-российскую границу по новым правилам. Для многих из них, конечно, новость об отмене всех ограничений антиковидных оказалась неожиданной. Но, безусловно, очень приятной.
Позитивно скажется открытие границы и на развитии туристической отрасли. Мы пообщались сегодня с представителями этой сферы, уже заметно активизировались коллеги наших туроператоров в российских регионах. Поступают заявки и предложения, в частности на майские праздники.
Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:
Без наземной границы сегмент автобусного, экскурсионного, экономичного туризма, самостоятельных путешествий, конечно, был наглухо заблокирован. От этого многие пострадали. Поэтому это давно ожидаемая желаемая мера, за которую мы боролись, но безуспешно. Отразилось оно сразу же. Мы еще не видели документов, мы не знаем детали, но с момента заявления Мишустина мы уже среди своих партнеров и дружественных ассоциаций в регионах РФ и даже среди клиентов видим спрос и на майские праздники. И речь идет об организованных туристических группах и, конечно, об индивидуалах. Поэтому фактически ничего ждать не надо, все началось, поехало.
Больше нет коронавирусных ограничений между Беларусью и Россией. Рассказываем, почему это хорошо (здесь подробности).