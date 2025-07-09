«Я в восторге от города!» Люди поделили впечатлениями от праздничного Витебска

Вероника Макаревич, корреспондент:
Как ваше настроение?
– Отлично, в восторге от вашего города. Я из России приехала, мне очень нравится. Когда я говорю, у меня мурашки по коже идут.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Как ваше настроение?
– Отлично, в восторге от вашего города. Я из России приехала, мне очень нравится. Когда я говорю, у меня мурашки по коже идут.
Дух праздника, он витает в воздухе, он дарит нам хорошую погоду, настроение, хочется жить, веселиться, просто радоваться, наслаждаться этим чудесным летом.
Красиво смотрится, прекрасно все подготовились, отлично.
Подробности в видео.