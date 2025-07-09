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«Я в восторге от города!» Люди поделили впечатлениями от праздничного Витебска

09 июля 2025 10:48
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«Я в восторге от города!» Люди поделили впечатлениями от праздничного Витебска -1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Как ваше настроение?

– Отлично, в восторге от вашего города. Я из России приехала, мне очень нравится. Когда я говорю, у меня мурашки по коже идут.

«Я в восторге от города!» Люди поделили впечатлениями от праздничного Витебска -3

Дух праздника, он витает в воздухе, он дарит нам хорошую погоду, настроение, хочется жить, веселиться, просто радоваться, наслаждаться этим чудесным летом.

«Я в восторге от города!» Люди поделили впечатлениями от праздничного Витебска -5

Красиво смотрится, прекрасно все подготовились, отлично.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске # Опрос # Вероника Макаревич

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