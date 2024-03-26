Прямой эфир

Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия

26 марта 2024 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Углеводный обмен – очень важный процесс для нашего организма. Он отвечает за усвоение углеводов и их расщепление. Нарушение углеводного обмена может привести к эндокринным заболеваниям, патологиям почек и печени, проблемам с сердцем, а также к сахарному диабету второго типа. Диагностировать такое состояние можно при помощи лабораторного обследования.

Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия-1

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
Накануне, с 8 вечера до 8 утра следующего дня не есть, не пить, не курить. Утром строго натощак у вас определят уровень глюкозы натощак. Затем в стаканчике воды растворится 75 граммов порошка глюкозы. Это стандартная нагрузка глюкозы, которая позволит нам решить, наша поджелудочная железа, в частности ее бета-клетки, справляются со стандартной нагрузкой или нет. Медленно в течение 3-5 минут выпиваем, и через два часа у нас опять определят уровень глюкозы. Это так называемый стандартный тест со стандартной нагрузкой порошком глюкозы в 75 граммов.

Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия-4

Спровоцировать нарушение углеводного обмена может в первую очередь неправильный образ жизни – питание и отсутствие физической активности.

Елена Подомацкая:
Любые вирусы провоцируют заболевание той же поджелудочной железы. И стрессы. И гормональные нарушения, в частности избыток гормона инсулина, или гиперинсулинизм. Соответственно, нечувствительность к инсулину, или инсулинорезистентность.

Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия-7

Симптомы такого недуга зависят от его длительности. К примеру, при легком падении уровня сахара может наблюдаться легкая слабость и чувство голода. К основным признакам нарушения углеводного обмена можно отнести учащенное мочеиспускание, выраженную ночную потливость и головокружение.

Елена Подомацкая:
Для диагностики нарушений углеводного обмена мы используем лабораторные методы – это анализ крови на гормоны, анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин. Также обязательно УЗИ щитовидной железы и проверить гормоны щитовидной железы. При данном виде исследований инструментально выявляются характерные изменения в поджелудочной железе, печени. Часто в почках и надпочечниках находятся проблемы, которые вызывают нарушение обмена веществ, не только углеводного.

Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия-10

Сами нарушения можно разделить на две группы. Это гипергликемия – повышение уровня глюкозы крови. И гипогликимия – ее понижение.

Елена Подомацкая:
Основным методом лечения нарушения обмена веществ, в частности углеводного, является правильное питание, физическая активность минимум 30 минут в день, 10 тысяч шагов. Это прогулки на свежем воздухе 5 дней в неделю. И основным препаратом, который восстановит нормальную работу гормона поджелудочной железы инсулин, является препарат группы бигуанидов, международный и патентованный метформин. Даже если верифицирован диабет второго типа, сегодня это не приговор, при мотивации пациента на выздоровление, чтобы пожизненно не принимать сахароснижающие препараты и инсулин.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Елена Подомацкая

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский космонавт Марина Василевская приступила к работе на МКС
26 марта 2024 08:38

Белорусский космонавт Марина Василевская приступила к работе на МКС

Лукашенко отметил готовность Беларуси внести посильный вклад в развитие экономики Бангладеш
26 марта 2024 07:48

Лукашенко отметил готовность Беларуси внести посильный вклад в развитие экономики Бангладеш

Программу-путешествие по истории Беларуси подготовили для школьников в музее истории ВОВ
26 марта 2024 07:29

Программу-путешествие по истории Беларуси подготовили для школьников в музее истории ВОВ

Профсоюзы начали выдвижение кандидатов в делегаты ВНС
26 марта 2024 07:11

Профсоюзы начали выдвижение кандидатов в делегаты ВНС

В Минске стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по информатике
26 марта 2024 06:46

В Минске стартовал заключительный этап республиканской олимпиады по информатике

«Готовы предложить качественный продукт». Насколько успешно замещение импортных товаров в Беларуси?
25 марта 2024 20:42

«Готовы предложить качественный продукт». Насколько успешно замещение импортных товаров в Беларуси?

Волонтёры БОКК приехали в центр, где прибывают дети из Херсонской области – эмоции ребят
25 марта 2024 20:38

Волонтёры БОКК приехали в центр, где прибывают дети из Херсонской области – эмоции ребят

«Повышает комфорт пассажиров». Когда откроются новые станции Зеленолужской линии?
25 марта 2024 20:36

«Повышает комфорт пассажиров». Когда откроются новые станции Зеленолужской линии?

Тоннели могут проходить в сложных геологических условиях. Как строят метрополитен?
25 марта 2024 20:29

Тоннели могут проходить в сложных геологических условиях. Как строят метрополитен?

Один из самых глобальных проектов. Как продвигается перевод западных районов Минска на артезианскую воду?
25 марта 2024 20:23

Один из самых глобальных проектов. Как продвигается перевод западных районов Минска на артезианскую воду?

Дзермант: «Перед нами разыгрывается сценарий будущего раздела Украины»
25 марта 2024 20:05

Дзермант: «Перед нами разыгрывается сценарий будущего раздела Украины»

Как проходило детство Марины Василевской? Посетили школу белорусской космонавтки
25 марта 2024 20:04

Как проходило детство Марины Василевской? Посетили школу белорусской космонавтки