Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия
Углеводный обмен – очень важный процесс для нашего организма. Он отвечает за усвоение углеводов и их расщепление. Нарушение углеводного обмена может привести к эндокринным заболеваниям, патологиям почек и печени, проблемам с сердцем, а также к сахарному диабету второго типа. Диагностировать такое состояние можно при помощи лабораторного обследования.
Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
Накануне, с 8 вечера до 8 утра следующего дня не есть, не пить, не курить. Утром строго натощак у вас определят уровень глюкозы натощак. Затем в стаканчике воды растворится 75 граммов порошка глюкозы. Это стандартная нагрузка глюкозы, которая позволит нам решить, наша поджелудочная железа, в частности ее бета-клетки, справляются со стандартной нагрузкой или нет. Медленно в течение 3-5 минут выпиваем, и через два часа у нас опять определят уровень глюкозы. Это так называемый стандартный тест со стандартной нагрузкой порошком глюкозы в 75 граммов.
Спровоцировать нарушение углеводного обмена может в первую очередь неправильный образ жизни – питание и отсутствие физической активности.
Елена Подомацкая:
Любые вирусы провоцируют заболевание той же поджелудочной железы. И стрессы. И гормональные нарушения, в частности избыток гормона инсулина, или гиперинсулинизм. Соответственно, нечувствительность к инсулину, или инсулинорезистентность.
Симптомы такого недуга зависят от его длительности. К примеру, при легком падении уровня сахара может наблюдаться легкая слабость и чувство голода. К основным признакам нарушения углеводного обмена можно отнести учащенное мочеиспускание, выраженную ночную потливость и головокружение.
Елена Подомацкая:
Для диагностики нарушений углеводного обмена мы используем лабораторные методы – это анализ крови на гормоны, анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин. Также обязательно УЗИ щитовидной железы и проверить гормоны щитовидной железы. При данном виде исследований инструментально выявляются характерные изменения в поджелудочной железе, печени. Часто в почках и надпочечниках находятся проблемы, которые вызывают нарушение обмена веществ, не только углеводного.
Сами нарушения можно разделить на две группы. Это гипергликемия – повышение уровня глюкозы крови. И гипогликимия – ее понижение.
Елена Подомацкая:
Основным методом лечения нарушения обмена веществ, в частности углеводного, является правильное питание, физическая активность минимум 30 минут в день, 10 тысяч шагов. Это прогулки на свежем воздухе 5 дней в неделю. И основным препаратом, который восстановит нормальную работу гормона поджелудочной железы инсулин, является препарат группы бигуанидов, международный и патентованный метформин. Даже если верифицирован диабет второго типа, сегодня это не приговор, при мотивации пациента на выздоровление, чтобы пожизненно не принимать сахароснижающие препараты и инсулин.
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