Нарушение углеводного обмена может привести к диабету. Узнали, как предотвратить страшные последствия

Углеводный обмен – очень важный процесс для нашего организма. Он отвечает за усвоение углеводов и их расщепление. Нарушение углеводного обмена может привести к эндокринным заболеваниям, патологиям почек и печени, проблемам с сердцем, а также к сахарному диабету второго типа. Диагностировать такое состояние можно при помощи лабораторного обследования.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Накануне, с 8 вечера до 8 утра следующего дня не есть, не пить, не курить. Утром строго натощак у вас определят уровень глюкозы натощак. Затем в стаканчике воды растворится 75 граммов порошка глюкозы. Это стандартная нагрузка глюкозы, которая позволит нам решить, наша поджелудочная железа, в частности ее бета-клетки, справляются со стандартной нагрузкой или нет. Медленно в течение 3-5 минут выпиваем, и через два часа у нас опять определят уровень глюкозы. Это так называемый стандартный тест со стандартной нагрузкой порошком глюкозы в 75 граммов.

Спровоцировать нарушение углеводного обмена может в первую очередь неправильный образ жизни – питание и отсутствие физической активности. Елена Подомацкая:

Любые вирусы провоцируют заболевание той же поджелудочной железы. И стрессы. И гормональные нарушения, в частности избыток гормона инсулина, или гиперинсулинизм. Соответственно, нечувствительность к инсулину, или инсулинорезистентность.

Симптомы такого недуга зависят от его длительности. К примеру, при легком падении уровня сахара может наблюдаться легкая слабость и чувство голода. К основным признакам нарушения углеводного обмена можно отнести учащенное мочеиспускание, выраженную ночную потливость и головокружение. Елена Подомацкая:

Для диагностики нарушений углеводного обмена мы используем лабораторные методы – это анализ крови на гормоны, анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин. Также обязательно УЗИ щитовидной железы и проверить гормоны щитовидной железы. При данном виде исследований инструментально выявляются характерные изменения в поджелудочной железе, печени. Часто в почках и надпочечниках находятся проблемы, которые вызывают нарушение обмена веществ, не только углеводного.